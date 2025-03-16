בכל תפוצות ישראל מקיימים את ההלכה 'חייב איניש לבסומי עד דלא ידע', אך יש כאלה המגזימים עם השתייה, וגורמים צער ובושה למשפחתם | אֵם בישראל ורעייה מסורה במכתב נוגע ומטלטל מבקשת מבעלה (בעילום שם) שלא יתן שוב ליין לשלוט בו וכתוצאה מכך כל המשפחה תסבול | חובת קריאה (מגזין, פורים)
"היין גם מגרה את היצר הרע על האדם, וגורם לו לחטוא ולכן כל אחד ששותה יין יותר ממה שרגיל, ונעשה בגילופין, שידע שהוא עובר על איסור, וזה דבר מאד מגונה ומביא על עצמו חטאים רבים וגורם לעצמו צרות", דברים שאמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בנוגע להשתכרות השנה בפורים וכן תופעת השיכורים בישיבות | הפסק המלא (חדשות חרדים)
"אצלינו לא אוספים כסף, מתמקדים בתורה, בשמחה ובכישרונות", אומר עורך 'סרוגים' בראיון מקיף | מה עושים בישיבת ההסדר ומה עושים בעלי הבתים? | וגם: ההיסטוריה של רב הפורים מהרב קוק ועד היום, העדות המרגשת על הרב משה בלייכר מחברון, כיצד מתנהלים בשדרות - וההזמנה לציבור החרדי לקחת חלק בשמחה (דבר ראשון)
הצלם שוקי לרר יצא לתעד את עיר התורה והחסידות בני ברק ביום חג הפורים, וחזר עם גלריה מרהיבה - החל מהתחפושות המרהיבות ברחובות העיר, וכלה בשמחת חסידים בהיכלי החצרות מתוך שמחה ודבקות שתויים כדת היום, עד דלא ידע | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
סיפור נס פורים, מעבר לכך שהוא מלמד על ידו החזקה של ה', כמו גם על ניסיו ונפלאותיו עם ישראל בגלותם, מאלפנו לקח חשוב, כי לעיתים יש צורך לפעול דווקא מעבר לגבולות ההיגיון ולהתמסר למען מטרה נעלית אף במחיר לקיחת סיכון | מאמר לפורים מהגאון רבי דוד לייבל (יהדות)
לאחר חגיגות הפורים ברחבי הארץ, הגיע תורם של הירושלמים לחגוג, להתחפש ולקיים את מצוות היום בקריאת מגילה ומשלוח מנוח איש לרעהו. צלמי 'פלאש 90' עם גלריה ממאה שערים והכותל המערבי. צפו בתמונות ובשיכורים שקיימו בהידור את החיוב להתבסם עד שאינם מבחינים בין כסא למדרכה (חרדים)
כשהשתייה כדת, הבוקר שאחרי מלווה בהנגאובר. כאבי ראש בלתי נסבלים, הם תוצאה ישירה מ"עד דלא ידע". איך מתמודדים איתם? המדריך המלא לחוגג * למשל: העזרה הראשונה היא שתיית מים, כדי למלא את הפער שנוצר. יש לשתות כמות מרובה של מים במנות קטנות. וגם: פירות ובננות - מומלץ