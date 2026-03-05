כיכר השבת
הלם שרר בבית

הייתה הבטחה לחנינה? התגובה של הרצוג למתקפה החריפה של טראמפ

בבית הנשיא הגיבו למתקפה החריפה של טראמפ: "בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו" | הוסיפו: "ישראל היא מדינת חוק ריבונית" | גורמים בסביבת הנשיא טוענים כי הרצוג, בניגוד לדברי טראמפ, לא הבטיח שתינתן חנינה (בארץ)

15תגובות
הרצוג וטראמפ (צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)

בבית הנשיא הגיבו הערב (חמישי) למתקפה החריפה של טראמפ על נשיא המדינה יצחק הרצוג - וטענו כי הרצוג לא עוסק בסוגיית החנינה לנתניהו במלחמה. בתגובה גם הבהירו כי למרות הערכה ל, "ישראל היא מדינת חוק ריבונית".

יצויין כי גורמים בסביבתו של נשיא המדינה טוענים כי בניגוד לדבריו של טראמפ הערב, הרצוג מעולם לא הבטיח לגורם כלשהו שתינתן חנינה בתיקי נתניהו, והבהיר שכל בקשה תטופל לפי הכלל.

בתגובה הרשמית של בית הנשיא למתקפה של טראמפ נכתב כי ״בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. מכבד ומעריך מאוד את תרומתו האדירה של הנשיא טראמפ לביטחון ישראל, רואה בו מנהיג העולם החופשי, בעל ברית מרכזי של מדינת ישראל ומוקיר במיוחד את עמדתו הנחושה נגד איראן.

"נשיא המדינה הביע בעבר באופן גלוי את עמדתו כי נכון שהמערכות הרלוונטיות יקיימו שיח ענייני במטרה להגיע להסדר מוסכם, לרבות אפשרות של עסקת טיעון, בתיק ראש הממשלה".

עוד הוסיפו: "למען הסדר הטוב, וכפי שהובהר בעבר כבר כמה פעמים - ישראל היא מדינת חוק ריבונית, ולפיכך בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ולאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים״.

התגובה של הרצוג מגיעה לאחר שטראמפ תקף אותו הערב בחריפות בריאיון לברק רביד, שפורסם בחדשות 12. טראמפ אמר כי הרצוג הוא "חרפה" וציין כי לא יפגוש את נשיא המדינה עד שיתן חנינה לנתניהו. לדבריו, כבר חמש פעמים הבטיח הרצוג שיעשה זאת.

"אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן", אמר טראמפ לרביד לפי הדיווח. "הרצוג הוא חרפה", הוסיף טראמפ. "תגיד לו שאני חושף אותו".

טראמפ הוסיף וטען כי כבר שנה שמדבר עם הרצוג על הנושא: "חמש פעמים הוא הבטיח לי שייתן חנינה לנתניהו". לדבריו, "אמרתי לו שלא אפגוש אותו (אם לא ייתן חנינה לנתניהו). הוא מחזיק את זה מעל הראש של ביבי כבר שנה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
אסור להרוס את היחסים עם ידידתנו הגדולה בעולם. הרצוג חייב להקשיב לנשיא המעצמה הגדולה בעולם.
נפתלי בנט
11
כולם עם נתניהו ! חייבים להשמיע את קולנו ! בוז להרצוג ולשמאל הקיצוני !!!
יענקל'ה
10
למטומטם הזה יש לו עוד אומץ לענות לטראמפ... לסגור לאלתר את המוסד המיותר הזה. רק נזק מאנשים טיפשים הוא מביא...
יענקוש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר