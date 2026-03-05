הייתה הבטחה לחנינה? התגובה של הרצוג למתקפה החריפה של טראמפ

בבית הנשיא הגיבו הערב (חמישי) למתקפה החריפה של טראמפ על נשיא המדינה יצחק הרצוג - וטענו כי הרצוג לא עוסק בסוגיית החנינה לנתניהו במלחמה. בתגובה גם הבהירו כי למרות הערכה לטראמפ, "ישראל היא מדינת חוק ריבונית".

יצויין כי גורמים בסביבתו של נשיא המדינה טוענים כי בניגוד לדבריו של טראמפ הערב, הרצוג מעולם לא הבטיח לגורם כלשהו שתינתן חנינה בתיקי נתניהו, והבהיר שכל בקשה תטופל לפי הכלל.

בתגובה הרשמית של בית הנשיא למתקפה של טראמפ נכתב כי ״בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג מכבד ומעריך מאוד את תרומתו האדירה של הנשיא טראמפ לביטחון ישראל, רואה בו מנהיג העולם החופשי, בעל ברית מרכזי של מדינת ישראל ומוקיר במיוחד את עמדתו הנחושה נגד איראן.

"נשיא המדינה הביע בעבר באופן גלוי את עמדתו כי נכון שהמערכות הרלוונטיות יקיימו שיח ענייני במטרה להגיע להסדר מוסכם, לרבות אפשרות של עסקת טיעון, בתיק ראש הממשלה".

עוד הוסיפו: "למען הסדר הטוב, וכפי שהובהר בעבר כבר כמה פעמים - ישראל היא מדינת חוק ריבונית, ולפיכך בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ולאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים״.

התגובה של הרצוג מגיעה לאחר שטראמפ תקף אותו הערב בחריפות בריאיון לברק רביד, שפורסם בחדשות 12. טראמפ אמר כי הרצוג הוא "חרפה" וציין כי לא יפגוש את נשיא המדינה עד שיתן חנינה לנתניהו. לדבריו, כבר חמש פעמים הבטיח הרצוג שיעשה זאת.

"אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן", אמר טראמפ לרביד לפי הדיווח. "הרצוג הוא חרפה", הוסיף טראמפ. "תגיד לו שאני חושף אותו".

טראמפ הוסיף וטען כי כבר שנה שמדבר עם הרצוג על הנושא: "חמש פעמים הוא הבטיח לי שייתן חנינה לנתניהו". לדבריו, "אמרתי לו שלא אפגוש אותו (אם לא ייתן חנינה לנתניהו). הוא מחזיק את זה מעל הראש של ביבי כבר שנה".