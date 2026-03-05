נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך בדרישת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו ומגביר את המתקפות על נשיא המדינה יצחק הרצוג.

הערב (חמישי) בריאיון לברק רביד, שפורסם בחדשות 12, אמר טראמפ כי הרצוג הוא "חרפה" וציין כי לא יפגוש את נשיא המדינה עד שיתן חנינה לנתניהו. לדבריו, כבר חמש פעמים הבטיח הרצוג שיעשה זאת.

"אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן", אמר טראמפ לרביד לפי הדיווח. "הרצוג הוא חרפה", הוסיף טראמפ. "תגיד לו שאני חושף אותו".

טראמפ הוסיף וטען כי כבר שנה שמדבר עם הרצוג על הנושא: "חמש פעמים הוא הבטיח לי שייתן חנינה לנתניהו".

לדבריו, "אמרתי לו שלא אפגוש אותו (אם לא ייתן חנינה לנתניהו). הוא מחזיק את זה מעל הראש של ביבי כבר שנה".

ההתבטאות הזו של טראמפ, החריפה במיוחד, איננה חסרת תקדים. רק לפני כשבועיים תקף בחריפות את הרצוג במילים דומות. "הנשיא הרצוג צריך להתבייש", אמר טראמפ בפומבי במסיבת עיתונאים, זמן קצר לאחר פגישתו עם נתניהו בבית הלבן.

"אני חושב שהאדם הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר טראמפ. "נשיא ישראל הכוח העיקרי שיש לו הוא הכוח לתת חנינות והוא לא... הוא לא רוצה לעשות עכשיו כי כנראה יאבד את הכוח שלו". טראמפ המשיך בדבריו: "ביבי היה ראש ממשלה טוב בזמן מלחמה, ואני חושב שהייתי החבר הכי טוב של ישראל שהיה אי פעם. אנשים אומרים מעבר לנשיאים אחרים שהיו להם אי פעם".

זמן קצר לאחר מכן נשאל טראמפ אם הוא מאמין שנתניהו יקבל חנינה, והנשיא השיב בתשובה חיובית.

בלשכת נתניהו התייחסו לאחרונה להתבטאויות והבהירו כי "התבטאותו של הנשיא טראמפ בעניין החנינה היתה על דעתו של הנשיא טראמפ בלבד". עוד טענו בלשכת נתניהו: "ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע על כך מראש, כשם שלא ידע מראש על התבטאותו של הנשיא בנושא זה בנאומו בכנסת".

ההבהרה בלשכת נתניהו הגיע לאחר שבמשכן הנשיא התעורר זעם. גורמים המקורבים להרצוג הבהירו כי "אם ידו של נתניהו במעל - זו חציית קו אדום. אנחנו מצפים להבהרות מצידו של ראש הממשלה". בבית הנשיא ראו בהתנהלות זו לא רק פגיעה אישית בנשיא, אלא פגיעה חמורה במעמדה הריבוני של מדינת ישראל.