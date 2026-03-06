נתניהו מרוצה מהמלחמה עם איראן: "רואים סדקים ראשונים במשטר"

גורמים בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרו כי עד כה מבצע "שאגת הארי" מתנהל בהתאם לתוכניות שנקבעו מראש, וכי בישראל מזהים סימנים ראשונים לערעור במערכת השלטונית באיראן.

לדברי אותם גורמים, "עד עתה המבצע מתנהל כמתוכנן. רואים סדקים ראשונים במשטר, אבל צריך אורך רוח".

עוד נמסר כי מתקיימת תקשורת רציפה בין ירושלים לוושינגטון במהלך המערכה. על פי הגורמים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו משוחחים מדי יום כדי לתאם עמדות ולעדכן בהתפתחויות.

ההערכה בירושלים היא כי המשך הלחץ הצבאי והמדיני עשוי להעמיק את הפגיעה ביכולות המשטר האיראני וביציבותו, אך במקביל מדגישים כי מדובר במערכה מתמשכת הדורשת סבלנות והמשך פעולה מדורג.