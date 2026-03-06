כיכר השבת
"צריך אורך רוח"

נתניהו מרוצה מהמלחמה עם איראן: "רואים סדקים ראשונים במשטר"

בלשכת ראש הממשלה מעריכים כי המערכה מתקדמת בהתאם לתכנון; הנשיא טראמפ ונתניהו מקיימים שיחת תיאום יומית (חדשות)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

גורמים בסביבת ראש הממשלה מסרו כי עד כה מבצע "שאגת הארי" מתנהל בהתאם לתוכניות שנקבעו מראש, וכי בישראל מזהים סימנים ראשונים לערעור במערכת השלטונית ב.

לדברי אותם גורמים, "עד עתה המבצע מתנהל כמתוכנן. רואים סדקים ראשונים במשטר, אבל צריך אורך רוח".

עוד נמסר כי מתקיימת תקשורת רציפה בין ירושלים לוושינגטון במהלך המערכה. על פי הגורמים, נשיא ארצות הברית וראש הממשלה נתניהו משוחחים מדי יום כדי לתאם עמדות ולעדכן בהתפתחויות.

ההערכה בירושלים היא כי המשך הלחץ הצבאי והמדיני עשוי להעמיק את הפגיעה ביכולות המשטר האיראני וביציבותו, אך במקביל מדגישים כי מדובר במערכה מתמשכת הדורשת סבלנות והמשך פעולה מדורג.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר