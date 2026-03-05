היום השישי למבצע "שאגת הארי" באיראן - ישי כהן ויוסי סרגובסקי, התכנסו באולפני 'כיכר השבת', למשדר מלחמה מיוחד.

סגן אלוף במיל' מתן כהנא, שר לשעבר ומפקד טייסת קרב בעברו, סיפק הצצה נדירה אל מה שמתחולל בתא הטייס במהלך הגיחות הארוכות לאיראן. לדברי כהנא, טיסה לטהרן אורכת כחמש שעות בממוצע הלוך וחזור, משימה המלווה במתח עצום ובצורך בתדלוק אווירי מדויק.

הוא תיאר את התדלוק כ"מלאכת מחשבת" המבוצעת לעיתים בחשיכה מוחלטת, כאשר על הטייסים לשמור על משמעת מבצעית קפדנית מבלי לחצות את "נקודת האל-חזור".

כהנא אף התייחס בביטול ליכולות התגובה של חיל האוויר האיראני, וציין כי הפלת המטוס האיראני על ידי ה-F-35 הישראלי הייתה "לא כוחות", כשהוא משווה את המפגש האווירי למרוץ בין מכונית פורמולה 1 לבין סובארו ישנה.

מעבר לטייסים, כהנא ביקש להעלות על נס את מערך ההחזקה וצוותי הקרקע, שמאפשרים למטוסים לצאת למספר גיחות ביום – הישג טכני שמדהים אפילו את בעלי הברית האמריקאים.

• • •

במישור המדיני, יקי דיין, מי שכיהן כקונסול ישראל בלוס אנג'לס, הדגיש כי שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ירושלים לוושינגטון הגיע לשיא היסטורי. דיין הסביר כי בכירי הממשל האמריקאי והנשיא טראמפ עצמו נמצאים ב"הלם חיובי" מהביצועים של צה"ל בשטח.

הוא חשף כי המבצע לווה בתרגיל הטעיה מתוחכם; בעוד שבתקשורת העולמית פורסמו דיווחים על הסיכוי למשא ומתן בז'נבה ועל רצונו של טראמפ להימנע ממלחמה, המטוסים הישראליים כבר היו בדרכם ליעדים בלב איראן.

לדברי דיין, התיאום ההדוק בין נתניהו לטראמפ מעניק לישראל "צ'ק פתוח" מבחינה מבצעית, תוך הבנה הדדית של מטרות המלחמה.

• • •

בזירה הביתית, התייחס דני כהן מפיקוד העורף, להנחיות המיגון המעודכנות לאזרחים וניפץ מיתוסים מסוכנים. כהן הבהיר כי למרות הנטייה של נהגים לעצור תחת גשרים בזמן אזעקה, מדובר בפעולה מסוכנת ביותר שעלולה להוביל לפגיעה קטלנית במקרה של קריסת המבנה. הוא הדגיש כי מנהרה היא מקום בטוח יחסית, אך בהיעדרה יש לצאת מהרכב ולהיצמד לקרקע בשטח פתוח.

בנוסף, ציין כהן כי למרות המלחמה, פיקוד העורף פועל להחזרת השגרה בזהירות, עם הקלות המאפשרות התקהלות של עד 50 איש במוסדות החינוך ובמרחב הציבורי.

צפו במשדר המיוחד והמלא בראשית הכתבה