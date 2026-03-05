כיכר השבת
ישי כהן ויוסי סרגובסקי מגישים

מפקד הטייסת בריאיון מרתק על העליונות האווירית בטהרן וההלם בוושינגטון • צפו במשדר המיוחד

מבצע "שאגת הארי" ביומו השישי, כאשר העולם עוקב בהשתאות אחרי השליטה של חילות האוויר של ישראל וארה"ב בשמי טהרן | במשדר המלחמהה מיוחד בהגשת ישי כהן ויוסי סרגובסקי - הצצה נדירה אל מה שמתחולל בתא הטייס במהלך הגיחות הארוכות לאיראן, המורכבות האדירה של הלחימה במרחק אלפי קילומטרים והמשמעויות של הברית ההדוקה עם ממשל טראמפ (אולן כיכר)

מבצע "שאגת הארי" - היום השישי | משדר מיוחד
מבצע "שאגת הארי" - היום השישי | משדר מיוחד| צילום: צילום: אבי לודמיר | תחקיר והפקה: נריה סעדיה
מבצע "שאגת הארי" - היום השישי | משדר מיוחד (צילום: אבי לודמיר | תחקיר והפקה: נריה סעדיה)

היום השישי למבצע "שאגת הארי" באיראן - ישי כהן ויוסי סרגובסקי, התכנסו באולפני '', למשדר מלחמה מיוחד.

סגן אלוף במיל' מתן כהנא, שר לשעבר ומפקד טייסת קרב בעברו, סיפק הצצה נדירה אל מה שמתחולל בתא הטייס במהלך הגיחות הארוכות ל. לדברי כהנא, טיסה לטהרן אורכת כחמש שעות בממוצע הלוך וחזור, משימה המלווה במתח עצום ובצורך בתדלוק אווירי מדויק.

הוא תיאר את התדלוק כ"מלאכת מחשבת" המבוצעת לעיתים בחשיכה מוחלטת, כאשר על הטייסים לשמור על משמעת מבצעית קפדנית מבלי לחצות את "נקודת האל-חזור".

כהנא אף התייחס בביטול ליכולות התגובה של חיל האוויר האיראני, וציין כי הפלת המטוס האיראני על ידי ה-F-35 הישראלי הייתה "לא כוחות", כשהוא משווה את המפגש האווירי למרוץ בין מכונית פורמולה 1 לבין סובארו ישנה.

מעבר לטייסים, כהנא ביקש להעלות על נס את מערך ההחזקה וצוותי הקרקע, שמאפשרים למטוסים לצאת למספר גיחות ביום – הישג טכני שמדהים אפילו את בעלי הברית האמריקאים.

• • •

במישור המדיני, יקי דיין, מי שכיהן כקונסול ישראל בלוס אנג'לס, הדגיש כי שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ירושלים לוושינגטון הגיע לשיא היסטורי. דיין הסביר כי בכירי הממשל האמריקאי והנשיא טראמפ עצמו נמצאים ב"הלם חיובי" מהביצועים של בשטח.

הוא חשף כי המבצע לווה בתרגיל הטעיה מתוחכם; בעוד שבתקשורת העולמית פורסמו דיווחים על הסיכוי למשא ומתן בז'נבה ועל רצונו של להימנע ממלחמה, המטוסים הישראליים כבר היו בדרכם ליעדים בלב איראן.

לדברי דיין, התיאום ההדוק בין לטראמפ מעניק לישראל "צ'ק פתוח" מבחינה מבצעית, תוך הבנה הדדית של מטרות המלחמה.

• • •

בזירה הביתית, התייחס דני כהן מפיקוד העורף, להנחיות המיגון המעודכנות לאזרחים וניפץ מיתוסים מסוכנים. כהן הבהיר כי למרות הנטייה של נהגים לעצור תחת גשרים בזמן אזעקה, מדובר בפעולה מסוכנת ביותר שעלולה להוביל לפגיעה קטלנית במקרה של קריסת המבנה. הוא הדגיש כי מנהרה היא מקום בטוח יחסית, אך בהיעדרה יש לצאת מהרכב ולהיצמד לקרקע בשטח פתוח.

בנוסף, ציין כהן כי למרות המלחמה, פיקוד העורף פועל להחזרת השגרה בזהירות, עם הקלות המאפשרות התקהלות של עד 50 איש במוסדות החינוך ובמרחב הציבורי.

צפו במשדר המיוחד והמלא בראשית הכתבה

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במלחמה עם איראן:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר