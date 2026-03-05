לְקַיֵּם אֵת יְמֵי הַפֻּרִים הָאֵלֶּה בִּזְמַנֵּיהֶם 5 דקות לפני העלות, 5 דקות לפני השקיעה | עבודת הקודש של הרבי מרחמסטריווקא בקריאת המגילה כפסע בין היום ללילה: חסידי רחמסטריווקא זכו השנה למחזה נשגב של עבודת קודש המתוחה עד קצה גבולות הזמן | האדמו"ר, הידוע בעבודתו הפנימית והממושכת, סיים את קריאת המגילה בלילה דקות ספורות לפני עלות השחר, ואת קריאת המגילה של היום חמש דקות בלבד לפני שקיעת החמה – ברגעי דמדומים של התעלות עילאית, לאחר יממה של דבקות, התכנסו אלפי החסידים בהיכל ביהמ"ד הגדול, שם חזו בעריכת הטיש של האדמו"ר שחתם את היום הקדוש |צפו בתיעוד מרגעי דבקות עילאיים של הרבי בעבודתו הטמירה בעריכת השולחן הטהור (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:41