לְקַיֵּם אֵת יְמֵי הַפֻּרִים הָאֵלֶּה בִּזְמַנֵּיהֶם

5 דקות לפני העלות, 5 דקות לפני השקיעה | עבודת הקודש של הרבי מרחמסטריווקא בקריאת המגילה

כפסע בין היום ללילה: חסידי רחמסטריווקא זכו השנה למחזה נשגב של עבודת קודש המתוחה עד קצה גבולות הזמן | האדמו"ר, הידוע בעבודתו הפנימית והממושכת, סיים את קריאת המגילה בלילה דקות ספורות לפני עלות השחר, ואת קריאת המגילה של היום חמש דקות בלבד לפני שקיעת החמה – ברגעי דמדומים של התעלות עילאית, לאחר יממה של דבקות, התכנסו אלפי החסידים בהיכל ביהמ"ד הגדול, שם חזו בעריכת הטיש של האדמו"ר שחתם את היום הקדוש  |צפו בתיעוד מרגעי דבקות עילאיים של הרבי בעבודתו הטמירה בעריכת השולחן הטהור (חסידים)

פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)

