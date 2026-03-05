הוא מגדיר את עצמו כערבי-ישראלי גאה, נכנס לתוך רצועת עזה בזמן המלחמה כדי לראות את האמת בעיניים, ולא מפחד לומר בקול את מה שרבים בעולם הערבי מנסים להשתיק: מרוואן ג'אבר, בראיון חושפני לבודקאסט "כיכר השבת", מפרק את השקרים של חמאס, חושף מי באמת גונב את האוכל מהעזתים, ומסביר למה הוא מתפלל שהשלטון היהודי כאן יישאר לנצח.

בעולם של פייק ניוז ורשתות חברתיות המוצפות בשנאה לישראל, הקול של מרוואן ג'אבר הוא כמו משב רוח רענן של אמת צרופה. ג'אבר, פעיל חברתי ודרוזי גאה, החליט להקדיש את חייו להסברה ישראלית בשלוש שפות, מתוך הבנה שהעולם הערבי פשוט לא מכיר את המציאות כפי שהיא. "הגיע הזמן שאני אראה את האמת לעולם", הוא אומר בנחישות, "הערבים בעולם לא יודעים שיש ערבים שאוהבים את מדינת ישראל".

"ראיתי בעיניים שלי: חמאס גונב את האוכל"

אחד הרגעים המטלטלים בראיון הוא עדותו של מרוואן מתוך רצועת עזה. לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, הוא לא הסתפק בדיבורים והחליט לצאת לשטח. הוא ביקר באתר הטבח ב"נובה" ונכנס לתוך עזה כדי לעקוב אחרי משלוחי הסיוע ההומניטרי .

ראיתי בעיניים שלי את הסיוע שישראל שולחת, מספר ג'אבר. "יש כמויות אוכל עצומות, משהו לא נורמלי". אך לדבריו, האמת המרה היא שהסיוע לא מגיע לאזרחים: "מי גונב את הסיוע? חמאס כמובן. ראיתי איך חמאס פורצים על המשאיות, מחזיקים נשק וכל מי שמתקרב – הורגים אותו". הוא מדגיש את הצביעות של חמאס שמטילים את האשמה על ישראל בעוד הם מרעיבים את עמם שלהם .

"הדם שלי כחול - לא מדמיין את עצמי תחת שלטון ערבי"

כשמרוואן נשאל על הזהות שלו, הוא לא מגמגם. "אני מרגיש שהדם שלי כחול," הוא מצהיר בהתרגשות, "יש לי אהבה למדינה שלי שהיא לא נורמלית" . הוא מסביר כי החינוך שקיבל מהוריו היה לאהבת המדינה, וכי השירות של דרוזים וערבים בצה"ל הוא עובדה שהעולם הערבי מתקשה לעכל .

הוא תוקף בחריפות את אלו הקוראים להקמת מדינה פלסטינית או לשלטון ערבי בארץ: "אני מאוד שמח תחת שלטון יהודי. אני לא מדמיין את עצמי תחת שלטון ערבי" . כשהוא מסתכל על מצב הדרוזים בסוריה ובלבנון, הוא מבין את ההבדל: "שם המצב קשה, דיקטטורה, אין זכויות. כאן יש לנו חופש דעה, חופש ביטוי והיהודים נתנו לנו את כל הזכויות".

האמת על "פלסטין: אין היסטוריה, אין נשיא

מרוואן לא חוסך בביקורת גם על הנרטיב ההיסטורי הפלסטיני. "אני לא מאמין בפלסטין," הוא קובע. "ראיתי ספר של 'מדינת פלסטין' – אין שם היסטוריה. בחיים לא אמרו שפלסטין היא לערבים" .

הוא מזכיר לעוקביו שהיהודים היו כאן כבר לפני 3,000 שנה, הרבה לפני שמישהו המציא את השם "פלסטין" כשם למדינה ערבית . "לא הייתה מדינה, לא היה נשיא, לא היו גבולות," הוא מסביר, וקורא לערביי העולם להפסיק להסתמך על ספרים שקריים ולבוא לראות את האמת בישראל .

הצביעות של העולם הערבי

ג'אבר חושף כי לאחר ה-7 באוקטובר, רבים בעולם הערבי חגגו וחילקו כנאפה ומתוקים מתוך מחשבה שמדובר ב"ניצחון" . אך לדבריו, חמאס לא הבדיל בין יהודים לערבים: "הם הרגו מוסלמים ודרוזים ב-7 באוקטובר. אם אתה ישראלי אתה חייב למות מבחינתם" . הוא מספר בכאב על קרוב משפחה שלו, מוסלמי, שנרצח על ידי חמאס באזור הנובה .

לסיום למרוואן יש מסר ברור לעולם: ישראל ניסתה הכל הסכמים, שלום וסיוע וחמאס הוא זה שסירב . "חביבים שלי, מה זאת הצביעות הזאת?" הוא שואל את אלו המאשימים את ישראל ברצח עם . עבורו, הדרך לשלום עוברת דרך ההכרה באמת, והאמת היא אחת: עם ישראל חי בארצו, ומרוואן ג'אבר כאן כדי לוודא שכולם ידעו זאת .