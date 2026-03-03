אולפן מלחמה| צילום: צילום: כיכר השבת
אולפן מלחמה (צילום: כיכר השבת)
חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, משחזר בשיחה כואבת באולפן 'כיכר השבת' את רגעי האימה לאחר הפגיעה הישירה בבית שמש. וינגרטן מתאר שכונה ש"השתטחה" ומראות חורבן שהזכירו לו את הפיגוע בטאבה, כשבית הכנסת נמחק ועשרות בתים נותרו ללא גגות. הוא חשף בכאב כי בשל עוצמת הפיצוץ והשריפה, זיהוי החללים התאפשר באמצעים מדעיים בלבד.
לצד התיאור הדרמטי, הוא יוצא בביקורת חריפה נגד ה'סקרנים' המסכנים את חייהם בתיעוד יירוטים ומדגיש כי המיגון מציל חיים. לקראת פורים, וינגרטן קורא לציבור החרדי לגלות אחריות ולא להיגרר לשאננות מול המלחמה שעדיין כאן, תוך שהוא מצדיע לנשות המתנדבים שדוחפות את בעליהן למלאכת ה'חסד של אמת' גם ברגעים המשפחתיים הקדושים ביותר.
