"הזיהוי היה רק מדעי": איש המצבעים של זק"א בראיון על זירת האסון בבית שמש

סמנכ"ל המבצעים של זק"א, חיים וינגרטן, משחזר בשיחה כואבת עם ישי כהן ויוסי סרגובסקי את רגעי האימה לאחר הפגיעה הישירה בבית שמש: "זה החזיר אותי לפיגוע בטאבה, הכל השתטח" • על הזלזול בהנחיות: "אנשים עומדים ומצלמים, זה מחריד" • והמסר המצמרר לקראת פורים: "תהיו אחראים, אסון כזה קורע משפחות" | צפו

אולפן מלחמה
אולפן מלחמה (צילום: כיכר השבת)

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, משחזר בשיחה כואבת באולפן '' את רגעי האימה לאחר הפגיעה הישירה בבית שמש. וינגרטן מתאר שכונה ש"השתטחה" ומראות חורבן שהזכירו לו את הפיגוע בטאבה, כשבית הכנסת נמחק ועשרות בתים נותרו ללא גגות. הוא חשף בכאב כי בשל עוצמת הפיצוץ והשריפה, זיהוי החללים התאפשר באמצעים מדעיים בלבד.

לצד התיאור הדרמטי, הוא יוצא בביקורת חריפה נגד ה'סקרנים' המסכנים את חייהם בתיעוד יירוטים ומדגיש כי המיגון מציל חיים. לקראת פורים, וינגרטן קורא לציבור החרדי לגלות אחריות ולא להיגרר לשאננות מול המלחמה שעדיין כאן, תוך שהוא מצדיע לנשות המתנדבים שדוחפות את בעליהן למלאכת ה'חסד של אמת' גם ברגעים המשפחתיים הקדושים ביותר.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

