יומן מלחמה | צפו "הזיהוי היה רק מדעי": איש המצבעים של זק"א בראיון על זירת האסון בבית שמש סמנכ"ל המבצעים של זק"א, חיים וינגרטן, משחזר בשיחה כואבת עם ישי כהן ויוסי סרגובסקי את רגעי האימה לאחר הפגיעה הישירה בבית שמש: "זה החזיר אותי לפיגוע בטאבה, הכל השתטח" • על הזלזול בהנחיות: "אנשים עומדים ומצלמים, זה מחריד" • והמסר המצמרר לקראת פורים: "תהיו אחראים, אסון כזה קורע משפחות" | צפו