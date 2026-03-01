כיכר השבת
גם אתם קבלתם מכות?

צלקות מה'חיידר': העימות הוויראלי שהציף את נושא האלימות בחינוך החרדי | צפו

בתוכנית 'כיפות שחורות' הוצג קטע של העיתונאי חיים לוינסון מ-103FM בו הוא תוקף בחריפות את המוסדות החרדיים בהם גדל • חברי הפאנל הגיבו בדם לבם: מנחם קולדצקי הודה: "חטפנו ב'אבי-אבי'", וישראל שילה הודה שגם הוא חטף אך הצביע על המהפכה: "המגוון מאפשר להורים לשים סטופ" • צפו (כיפות שחורות)

פאנל כיפות שחורות בהגשת יוסי סרגובסקי
פאנל כיפות שחורות בהגשת יוסי סרגובסקי| צילום: צילום: כיכר השבת
פאנל כיפות שחורות בהגשת יוסי סרגובסקי (צילום: כיכר השבת)

קטע מתוך תוכנית האולפן 'כיפות שחורות' רץ חזק ברשת השבוע, ומציף מחדש את שאלת האלימות במוסדות החינוך החרדיים של פעם. הכל התחיל כשהושמעה באולפן הקלטה של העיתונאי חיים לוינסון, שטען כי ה'חיידרים' שבהם למד היו מקומות אלימים במיוחד עם "מורים סדיסטים".

באולפן התפתח דיון פתוח על המציאות של שנות ה-80 וה-90. מנחם קולדצקי (JDN) לא הכחיש את הדברים ואמר שבאותן שנים "חטפנו ב'אבי-אבי'", וכי זו הייתה תעודת עניות למגזר, למרות שהיום המצב השתנה לגמרי בזכות המודעות והמצלמות.

ישראל שילה, סמנכ"ל 'אחוות תורה', שיתף גם הוא בחוויה האישית שלו: "למדתי בחיידר בני-ברקי קלאסי וחטפתי הרבה יותר מדי". לדבריו, הפתרון הגיע בזכות המגוון של המוסדות כיום – הממ"חים והמוסדות לחרדים עובדים – שנותנים להורים כוח לבחור מוסד שלא נוהג באלימות ולשים לזה "סטופ".

מנגד, היועץ האסטרטגי אבינועם קוטשר טען כי למרות סיפורי העבר, המגזר החרדי כיום הוא מהפחות אלימים בישראל, וד"ר טל אלוביץ' הזהיר כי הנתונים לא תמיד משקפים את המציאות בגלל "תרבות של שתיקה" ופתרון בעיות בתוך הקהילה.

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה החדשה והמרכזית באתר '', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שגרם לכל הרשת לדבר.

