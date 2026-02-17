"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרת היום • צפו
קרב מצ'טות ברחובות אירופה | סמוטריץ עקץ את גפני ההמום • צפו
אופטימיות במשא ומתן בין איראן לארה"ב |"היה עליכם לברוח" האדמו"ר משבט הלוי מגיב לאירוע בב"ב | סמוטריץ' באמירה מפתיעה: " לא אשמתנו שאתם רוצחים אחד את השני" | חילופי מהלומות בקואליציה: "אתה הולך להישאר באופוזיציה" | תפילין חדשות לשוטר מהאירוע בבני ברק | "נתניהו מודה שצדקתי" - בן גביר בכנס בשבע | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
