הם עבדו 4 ימים על הכתבה שתציג חרדים, התוצאה הפתיעה | נתניהו הוא מרדכי או המן? | צפו

הקריאות המהדהדות במסדרונות השלטון והתגובה המפתיעה של רה"מ • מסע לילי בערים החרדיות והחילוניות, אלון שרביט בין מודיעין למודיעין עילית - האם התקשורת מעוותת את המציאות? • וגם: סערת משלוחי המנות - כמה באמת צריכים לשלם למלמדים? • צפו (דבר ראשון)

היום בתוכנית '', משה מנס ויוסי סרגובסקי המפגש בין מי שזכה לכינוי "מרדכי היהודי של הדור", יוסי עבדו, לבין ראש הממשלה , מה קרא בכל אחד משלושת הפעמים.

צפו בתיעוד הבלעדי: כך הגיב נתניהו לקריאות הכואבות

במהלך הראיון, יוסי עבדו חושף לראשונה את התיעוד מהרגעים הדרמטיים בכנסת ישראל. מה הוא צעק לעבר נתניהו בשיא הסערה? וכיצד בחר ראש הממשלה להגיב אל מול הלהבה היהודית הבוערת? ראיון שאסור לפספס.

בין קודש לחול: המסע הלילי של אלון שרביט

הכתב אלון שרביט יצא למשימה מיוחדת בקו התפר שבין מודיעין הכללית למודיעין עילית החרדית. בראיון נוקב, הוא מנתח את ההבדלים התהומיים שבין חדרי הכושר של שני העולמות. האם מדובר רק בהבדל של מכשירים, או במלחמה על המהות והתדמית התקשורתית? שרביט חושף כיצד המציאות מעוותת על ידי עדשות המצלמה.

הוצאות פורים: הנטל הכלכלי על ההורים

לקראת ימי הפורים הממשמשים ובאים, עולה לדיון הסוגייה הכואבת של משלוחי המנות והמתנות למלמדים. עד כמה המחויבות הזו מעיקה על כיסו של האברך? ומהי הדרך הנכונה להוקיר טובה מבלי להתמוטט כלכלית?

2
אין יוסי הזה משהו מיוחד!!
אא
1
פעם ראשונה שעושים כתבה עם חרדים ולא צוחקים או תוקפים אותם!
נטע

