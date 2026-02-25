היום בתוכנית 'דבר ראשון', משה מנס ויוסי סרגובסקי המפגש בין מי שזכה לכינוי "מרדכי היהודי של הדור", יוסי עבדו, לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה קרא בכל אחד משלושת הפעמים.

צפו בתיעוד הבלעדי: כך הגיב נתניהו לקריאות הכואבות

במהלך הראיון, יוסי עבדו חושף לראשונה את התיעוד מהרגעים הדרמטיים בכנסת ישראל. מה הוא צעק לעבר נתניהו בשיא הסערה? וכיצד בחר ראש הממשלה להגיב אל מול הלהבה היהודית הבוערת? ראיון שאסור לפספס.

בין קודש לחול: המסע הלילי של אלון שרביט

הכתב אלון שרביט יצא למשימה מיוחדת בקו התפר שבין מודיעין הכללית למודיעין עילית החרדית. בראיון נוקב, הוא מנתח את ההבדלים התהומיים שבין חדרי הכושר של שני העולמות. האם מדובר רק בהבדל של מכשירים, או במלחמה על המהות והתדמית התקשורתית? שרביט חושף כיצד המציאות מעוותת על ידי עדשות המצלמה.

הוצאות פורים: הנטל הכלכלי על ההורים

לקראת ימי הפורים הממשמשים ובאים, עולה לדיון הסוגייה הכואבת של משלוחי המנות והמתנות למלמדים. עד כמה המחויבות הזו מעיקה על כיסו של האברך? ומהי הדרך הנכונה להוקיר טובה מבלי להתמוטט כלכלית?