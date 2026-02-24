10 שילובים גאוניים בין תחפושת למשלוח מנות שידהימו את הכיתה

10 רעיונות לתחפושת עם משלוח מנות מותאם שיפתיעו את כולם ( צילום: באדיבות המצלם )

1. הדבוראי והכוורת המתוקה

התחפושת: אוברול לבן (או בגדים בהירים), כובע רחב שוליים שעליו מודבקת רשת (כמו רשת יתושים) וכמה דבורי צעצוע קטנות מודבקות על הכתפיים. משלוח המנות: קופסה בצורת משושה (כוורת) צבועה בצהוב. בפנים: צנצנת דבש קטנה, עוגיות דובשניות, וסוכריות גומי בצורת דבורים. אפשר להוסיף מקל עץ לערבוב דבש לקישוט.

1. הדבוראי והכוורת המתוקה ( צילום: באדיבות המצלם )

2. האסטרונאוט וצידה לדרך מהחלל

התחפושת: חליפת חלל כסופה או לבנה עם סמלי נאס"א (אפשר להדפיס ולהדביק).

משלוח המנות: תיק או קופסה עטופים בנייר כסף נוצץ. בפנים: חטיפים "חלליים" כמו "ביסלי כוכבים", נשיקות מרנג לבנות (כמו עננים או כוכבים), ומשקה בקרטונית עם קש (כמו ששותים בחלל).

2. האסטרונאוט וצידה לדרך מהחלל ( צילום: באדיבות המצלם )

3. השף האיטלקי ומגש הפיצה

התחפושת: כובע שף גבוה, סינר לבן ושפם מצויר (או מודבק).

משלוח המנות: קופסת פיצה אמיתית (נקייה!). בתוכה: עוגיות עגולות גדולות המקושטות בסוכריות אדומות וצהובות שנראות כמו פיצה, או ערכת "הכנה עצמית" עם בסיס לפיצה, רסק וגבינה.

השף האיטלקי ( צילום: באדיבות המצלם )

4. הצייר ופלטת הצבעים האכילה

התחפושת: כומתה (בֶּרֶט), סינר מוכתם בכתמי צבע (גואש), ומכחול גדול מאחורי האוזן.

משלוח המנות: מגש עץ או קרטון בצורת פלטת ציירים. במקום צבעים, מניחים בשקעיו ממתקים בצבעים עזים: עדשי שוקולד צבעוניים, מרשמלו בצבעים שונים, ובמרכז - "מכחול" עשוי ממקל בייגלה טבול בשוקולד.

הצייר ופלטת הצבעים האכילה ( צילום: באדיבות המצלם )

5. הגנן וצידנית הפרחים

התחפושת: כובע קש, סרבל ג'ינס, וכפפות עבודה.

משלוח המנות: עציץ פלסטיק צבעוני. ה"אדמה" עשויה מפירורי עוגת שוקולד או עוגיות אוראו טחונות, ומתוכה "צומחים" שיפודי ממתקים בצורת פרחים או עציץ עם עוגיות פרחים על מקל.

הגנן והפרחים ( צילום: באדיבות המצלם )

6. חוקר הטבע והג'ונגל בתוך קופסה

התחפושת: בגדי חאקי, משקפת תלויה על הצוואר וכובע הרפתקנים.

משלוח המנות: קופסת קרטון עטופה בנייר ירוק או מודבקת בעלים. בפנים: חטיפי "חיות" (כמו עוגיות חיות), סוכריות נחש ארוכות, ושקית של פירות יבשים (צידה לדרך בטבע).

חוקר הטבע והג'ונגל בתוך קופסה ( צילום: באדיבות המצלם )

7. המדען המטורף ומעבדת הממתקים

התחפושת: חלוק לבן (אפשר להשתמש בחולצה לבנה גדולה של אבא), משקפי מגן גדולים, ושיער "מחושמל" ומבולגן (הרבה ג'ל או ספריי לשיער). אפשר להוסיף כמה עטים בכיס החלוק ומבחנה מפלסטיק שמציצה החוצה.

משלוח המנות: קופסת קרטון פשוטה שעליה כתוב בטוש שחור "זהירות! ניסוי לפניך".

בתוך המשלוח:

בקבוקונים קטנים עם מיץ צבעוני (כמו "שיקויים").

סוכריות קופצות (שעושות רעש של ניסוי בפה).

מרשמלו בצורת "מולקולות" (מחברים כמה מרשמלו בעזרת קיסמים).

מזרקים (ללא מחט!) מלאים בשוקולד נוזלי או ריבה.

המדען ( צילום: באדיבות המצלם )

8. הקוסם וכובע ההפתעות

התחפושת: גלימה שחורה, פפיון אדום ומטה קסמים.

משלוח המנות: כובע צילינדר הפוך. בתוך הכובע מחביאים בובת ארנב קטנה מבד, ולצידה מטבעות שוקולד, "שרשראות" סוכרייה ארוכות וקלפי משחק אכילים (עוגיות מרובעות מצוירות).

הקוסם וההפתעות ( צילום: באדיבות המצלם )

9. הצוללן ואוצר המצולות

התחפושת: בגדים שחורים צמודים, שנורקל, ובלוני חמצן שעשויים מבקבוקי ליטר וחצי צבועים בכסף ומודבקים לגב.

משלוח המנות: קופסת פלסטיק שקופה (כמו אקווריום קטן). בפנים: סוכריות דגים כחולות, מטבעות זהב של "אוצר אבוד", ועדשים כחולים וירוקים שנראים כמו מים ואצות.

הצוללן והאוצרות ( צילום: באדיבות המצלם )

10. הדוור וחבילת ההפתעות מרחוק

התחפושת: חולצה מכופתרת כחולה, תיק צד גדול מעור או בד, וכובע מצחייה. אפשר להדפיס לוגו קטן של "דואר ישראל" או "דואר פורים" ולהדביק על הכיס.

משלוח המנות: קופסת קרטון חומה קטנה, קשורה בחוט שפגט (חבל דק) ועליה הרבה "בולים" צבעוניים (מדבקות) וחותמות של "דחוף!" או "שביר".

בתוך המשלוח:

אוזני המן: בתור ה"מכתבים" המשולשים.

מסטיקים עגולים: בתור "חותמות".

שוקולדים מכל העולם: כדי להראות שהחבילה הגיעה מרחוק.

מכתב אישי: גלויות מצוירות שהילד כתב כחלק מהמשלוח.

דוור וחבילת ההפתעות ( צילום: באדיבות המצלם )

טיפ של אלופים:

כדי שהמשלוח באמת ירשים, הוסיפו כרטיס ברכה קטן שכתוב ברוח הדמות. למשל, הטייס יכול לכתוב: "שתהיה לכם טיסה נעימה ומתוקה בפורים!", והצייר: "צבעתי לכם את היום בטעם של שוקולד".

פורים שמח!