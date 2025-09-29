סוללה: כך עסקים חרדיים נכנסים לתעשיות שמעצבות את ישראל

היא לא רק אדריכלית. היא שחקנית בתעשייה עצומה ( צילום: AI )

כשמירי מספרת שהיא מנהלת משרד אדריכלות, היא רגילה לחשוב במונחים של מקצוע. "אני אדריכלית," היא אומרת. זה מה שלמדה, זה מה שהיא יודעת לעשות.

אבל כשהיא קיבלה הזדמנות לקחת חלק בפרויקט בנייה חכמה - לא עוד שרטוטים של דירות, אלא תכנון מערכות למבנים חכמים - היא גילתה משהו אחר: היא לא רק אדריכלית. היא שחקנית בתעשייה עצומה. אותו דבר קורה לרחלי, בעלת עסק לניהול פיננסי. שנים עבדה מול עסקים קטנים ובינוניים. ואז נחשפה לעולם של פרויקטי אנרגיה ירוקה, וגילתה שהשירות שלה יכול להיות חלק קריטי בחוזים במיליונים. מה שמירי ורחלי גילו – זה ההבדל שבין מקצוע לתעשייה. מקצוע הוא מה שאת עושה. תעשייה היא המגרש שבו את פועלת. ובישראל של השנים הקרובות, המגרש שמוביל את הצמיחה הוא התשתיות: תחבורה, אנרגיה, בנייה חכמה, מים.

"תשתיות" זה לא לסלול כביש או להניח רצפות. אלה מערכות מורכבות שמחזיקות על הכתפיים שלהן את הכלכלה כולה: רכבות, מתקני אנרגיה מתקדמים, פרויקטי מים, עירוניות חכמה. כל פרויקט כזה יוצר עשרות מעגלים של עבודה – תכנון, טכנולוגיה, פיננסים, ניהול, תקשורת.

מי שנכנסת למעגלים האלו, לא עוד "מקצוע", אלא "תעשייה" – מגלה עולם עצום של חוזים, שיתופי פעולה, הזדמנויות וצמיחה אמיתית.

סוללה נולדה בדיוק בשביל הרגע הזה.

אקסלרטור חדש, שנבנה לנשים חרדיות שכבר בנו עסק ומרגישות שהגיע הזמן לגדול.

במהלך שנה אינטנסיבית, המשתתפות מקבלות:

ליווי עסקי וכלים לניהול בקנה מידה רחב

קשרים ישירים עם חברות ומנטורים מהתעשיות הגדולות

גישה להזדמנויות שחורגות מהאופק של עסק עצמאי

זו לא עוד השתלמות. זו כניסה לעולם חדש – שבו העסקים שלכן הופכים לחלק בלתי נפרד מהתעשיות שמעצבות את העתיד הכלכלי של ישראל.