סוף לבריחה

מנהיג 'לב טהור' הוסגר למקסיקו: יועמד לדין על סחר בילדים

מכה אנושה לכת 'לב טהור': יואל אלטר, מבכירי הארגון, הוסגר מגואטמלה למקסיקו. אלטר, בעל אזרחות ישראלית, נאשם בניהול ארגון פשע, סחר בבני אדם וארגון נישואי קטינים בכפייה. רשויות החוק הבהירו: על הפשעים החמורים לא יחול חוק התיישנות עד לשנת 2052 (בעולם, חרדים)

אלטר מראשי לב טהור נעצר (צילום: משרד התובע הכחללי מקסיקו, אתר רשמי)

רשת אכיפת החוק הבינלאומית סוגרת על שרידי הכת האכזרית: יואל אלטר, מי שזוהה כאחד ממנהיגי כת "לב טהור" ומחזיק באזרחות ישראלית ורומנית, הוסגר בסוף השבוע מגואטמלה לידי הרשויות במקסיקו. אלטר הובא בפני שופט פדרלי במדינת צ'יאפס, שם הוחלט על המשך מעצרו מאחורי סורג ובריח.

אלטר במעצר (צילום: את ררשמי התובע הכללי במקסיקו )

אישומים מזעזעים: סחר ונישואי קטינים כתב האישום המוגש נגד אלטר חושף טפח מההתנהלות המזעזעת בתוך הכת שהתפרקה. על פי משרד התובע הכללי במקסיקו, אלטר נאשם בשותפות בארגון פשע מאורגן שעסק בסחר בבני אדם. האישומים המרכזיים כוללים הוצאת ילדים מקהילותיהם בדרכי רמייה וארגון נישואי כפייה בין קטינים חסרי ישע לבין בוגרים בתוך הכת.

במשך שנים נדדו חברי הכת בין ישראל, ארה"ב, גואטמלה ומקסיקו במטרה לחמוק מזרועות החוק, אך כעת נראה כי נתיב הבריחה נחסם. שלטונות גואטמלה, שביצעו את המעצר לבקשת מקסיקו, הבהירו כי בשל חומרת המעשים, לא יחול חוק התיישנות על הפשעים המיוחסים לאלטר לפחות עד שנת 2052.

מבצעים חובקי עולם הסגרתו של אלטר היא רק חוליה אחת בשרשרת של מבצעים בינלאומיים נגד הכת. רק בחודש נובמבר האחרון חילצו כוחות הביטחון בקולומביה 17 קטינים שהוחזקו על ידי אנשי הכת במלון מקומי. לגבי חמישה מהקטינים אף הוצאו צווי מעצר בינלאומיים של האינטרפול בגין חטיפה.

צוות ההגנה של אלטר ביקש ארכה נוספת לפני המענה לאישומים, ודיון נוסף בעניינו צפוי להתקיים בימים הקרובים. בקהילה היהודית ובעולם כולו עוקבים בדריכות אחרי המשפט, בתקווה שיהווה צעד סופי בפירוק מוחלט של הכת המושמצת.

