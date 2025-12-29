הכינוס אמש בירושלים ( צילומסך )

גדולי ומאורי החסידות ועולם התורה הספרדי, התכנסו אמש (ראשון) כפי שדווח בהרחבה, בראשות ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, לכינוס מיוחד נגד חוק הגיוס, בסיומו אף הוכרז על עצרת זעקה ענק ביום שני בשבוע הבא בירושלים של כל העדות והחוגים.

בכינוס השתתפו: האדמו"רים מסלאנים; טשערנוביל; רחמסטריווקא; לעלוב; בוהוש; זוועהיל; ויז'ניץ בי"ש; פינסק קרלין; סקולען; ביאלא ב"ב; סאסוב; חוג חתם סופר; קוסוב ירושלים; פאר הדור הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר; המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן; המשפיע הרה"צ רבי צבי מאיר זילברברג; האדמו"ר הרה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן מ'תורת חכם'; המקובל הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ; המקובל הצדיק רבי אברהם אביש ציינווירט; רה"י הג"ר מאיר הייזלר ועוד. גדולי ישראל הספרדים שהשתתפו: רה"י הגר"מ צדקה; הגר"י תופיק אביעזרי; הגרב"צ מוצפי; המקובל הגר"ב שמואלי; הגר"צ בוארון; הגאון הרב יורם חדד משגיח ישיבת כסא רחמים והגר"ש טולידנו ר"י תפארת יעקב.

דבריו של האדמו"ר מסלאנים

בכינוס הנדיר נאמו גדולי ומאורי הדור נאומים כנגד הגיוס לצבא והחוק אותו מתכננים להעביר בכנסת, תחילה פתח האדמו"ר מסלאנים בנאום חריף ביותר בשפה העברית.

בדבריו אמר: "לא יהיו פשרות, צריכים להעביר את המסר שזה יותר חשוב לנו מהחיים. אחוז קטן מהחיילים המסכנים נופלים במערכה, אבל את הבנים שלנו רוצים לקחת לצבא תחת מרות של מפקדים שחיים כמו גויים, בלי שבת. שהם ימשלו על הבנים שלנו?! איך הם ייצאו יהודים? הם רוצים להכחיד את המשך הדורות".

"כל השנים", הוסיף האדמו"ר ואמר: "היו ניסיונות של השמדות ורציחות וישראל עמדו בדרך התורה. אי אפשר להאמין לצבא, ימינם ימין שקר. שהם יחליטו לבנים שלנו מתי לחלל שבת ומתי לא? הם בחרו לחיות כמו כל הגויים בישראל. אם אומרים שמע ישראל או שם השם אז נפלטים מהצבא! זו גזירה על המשך הדורות שלנו ועל זה אי אפשר לוותר, אין פשרות, אין יעדים, אין מכסות ואין שום דבר. אנחנו צריכים לדעת לומר לא!".

עוד הוסיף האדמו"ר: "צריכים לדעת לומר לממשלה הזאת שאין לנו ברירה. השתלטתם בכוח על הארץ הזאת. אנחנו לא נתפעל מכם ונמסור את נפשינו ולא נלך אחריכם בשום פנים ואופן. לא מפחדים מהכנסת, מהממשלה, מהמשטרה ובג"ץ המושחתים! לא מהקלגסים שבאים להוציא בחורים חולים ממיטתם לבית הסוהר רק בגלל שהם לומדים תורה. קלגסים! לא יעזור לכם כלום, נשמור על מסורת אבותינו ונמשיך בדרכם. נחנך את בנינו על מסירות נפשם".

נאום חוצב להבות של הגר"מ צדקה

"לצערנו" הוסיף האדמו"ר ואמר: "יש כאלו שרוצים לעשות פשרות, לעשות חוק. אין פשרות! על הנשמה לא מתפשרים, אפילו לא כחוט השערה. לא שייך פשרה. מי דוחף לפשרות? השרים וחברי הכנסת החרדים שאומרים 'צריך הרע במיעוטו'. צריך לדעת שאי אפשר לסמוך עליהם. הייתה הצעת חוק לאישור תועבה וכל הח"כים החרדים הצביעו בעד החוק, הם מפחדים מהחכים החילוניים, הצביעו בעד חוק שכתוב עליו 'וכל התועבות בארץ הזאת - ותקיא אותם מהארץ הזאת!'. הם כורעים על הברכיים ורוצים פשרות כי הם קשורים לכיסאות שלהם ולתקציבים שלהם".

"לכן אומרים אין פשרות - גדולי ישראל קבעו שהצבא זה ייהרג ואל יעבור. צריכים לעמוד על זה ולמסור את נפשנו על קדושת השם. הציונות הקימה צבא שקרס, הקימה בתי משפט מושחתים וביה"ס שיש שם פשיעה. יש היום במדינה 50 אלף עריקים שמצפצפים על המדינה ועל הבגצ! אנחנו ננצח במערכה הזאת!".

הנאום המרגש של הגרב"צ מוצפי | צפו

ראש הישיבה חכם משה צדקה נאם בתקיפות ואמר: "מדינת ישראל מחליטה מה שהיא מחליטה, השאלה מי זה ישראל. ביציאת מצרים נכתב שעל מנת שיקבלו את התורה - זה ישראל. אחרים זה לא ישראל. רוצים לעקור את התורה רח"ל, אנחנו אחרי חנוכה שנאמר 'להשכיחם תורתך'. מילא צבא של דוד המלך, אבל זה צבא שנגד התורה. הלכה מפורשת שאדם צריך לתת כל ממונו ולא להסתכל בפריצות, איך אפשר לא לקיים את זה. הם רוצים לעשות נגד התורה. זה מדינת ישראל? אפילו הגדול שבהם הלך לפי החזון איש, כיבד את התורה".

"רוצים להשכיח את התורה", הוסיף הרב צדקה ואמר: "ולהעביר את החוק שלהם. לכן צריך לדעת שזה נגד התורה ואין לנו חלק בהם, אין שום פשרות ושום דברים אחרים. כמו שתמיד הקב"ה עזר כך גם בפעם, נתאמץ ונגיד להם 'מה אתם רוצים מאיתנו - אתם בכלל לא ישראלים' כי לא שומרים על התורה, ובפרט ח"ו מה ששמעתי שהם רוצים להיכנס גם בישיבות ולהכניס להם את החולי רע שלהם. נעשה עוד עצרת ועוד עצרת ונזעק בקול מרה 'מה רוצים מאיתנו'. הם תינוק שנשבה, לא לתת להם שום אופן להיכנס לישיבות ולהשתלט עלינו - אוי ואבוי אם ניתן להם, אוי ואבוי".

"צריכים להגיד בפה מלא", אמר הרב צדקה: "שיתביישו להם! אין פשרות ושום דבר. צריכים שהשכינה תעזור לנו, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו בני תורה. הם מסכנים, לא למדו תורה, מה נעשה? נעמוד על המשמר שלא ייכנסו לישיבות. גם בחו"ל צריך לדעת מה מצבנו, ה' יעזור שיתבטלו כל הגזירות הרעות. צריך לצעוק גם בחו"ל, שח"ו לא ייכנס חייל בתוך הישיבות".

הרה"צ הגאון רבי יעקב מאיר שכטר: לשמור שלא יהיו שום פשרות, פשרות זה אומר לתת להם לנצח. לשמור חזק שלא יישמע בכלל סברה של פשרה, ללכת עם אמונה ובסיעתא דשמיא ננצח".