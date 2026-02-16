כיכר השבת
נחשפה עלילת השווא

עזרא בוערת | המונים מפגינים מול ביהמ"ד של ויז'ניץ מרכז; ניסיונות להצית עלילת דם על החצר השניה

דרמת ענק בבני ברק, המונים מפגינים כעת במחאה רבתי נגד ביהמ"ד ויזניץ מרכז בעיר • מאחורי הקלעים - מהומת השלטים שהדליקה את העיר והשמועות השקריות שכביכול החצר השנייה תקפה • האמת נחשפת - צעירים ליטאים נתפסו 'על חם' • לעת עתה אין פצועים, המשטרה בכוחות מתוגברים (חרדים)

ההפגנה נגד ויזניץ מרכז
צילום: דוד קשת
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז (צילום: דוד קשת)

האם בני ברק בדרך לגל של חוסר יציבות? רחוב עזרא בעיר נראה בשעות אלו כמו זירת קרב. המוני מפגינים, המזוהים עם זרמים שונים במגזר, מתגודדים מול היכל בית המדרש של חסידות ויז'ניץ מרכז, במחאה חריפה על מה שהם מגדירים פולחן אישיות והתנהגות חריגה של חסידי החצר.

המתח שהתפרץ הערב החל כבר בשעות הבוקר המוקדמות. ל'כיכר' נודע כי כמה צעירים מהמגזר הליטאי נתפסו בשעת מעשה כשהם תולים מודעות חריפות המבשרות על קיום המחאה המתוכננת הערב. חסידי החצר שזיהו את תולי המודעות ניסו למנוע את המעשה, ובין הצדדים התפתחה תגרה אלימה שגררה למקום סקרנים רבים.

במהלך היום, כחלק מהניסיונות להלהיט את היצרים, הופצו שמועות כזב ברשתות החברתיות, לפיהן כביכול חסידים מהחצר המרכזית של ויז'ניץ היו מעורבים בתקיפת הצעירים הליטאים.

גורמים המעורים בפרטים מבהירים לכתבנו כי מדובר בידיעת פייק ניוז מוחלטת שלא הייתה ולא נבראה. לדבריהם, גורמים אינטרסנטיים ניסו לשרבב את שמה של חסידות ויז'ניץ הגדולה לתוך הקלחת כדי ליצור מצג שווא של מלחמה בין החצרות, אך המציאות בשטח מוכיחה כי אין לכך שחר.

נכון לשעה זו, המונים גודשים את האזור. המפגינים נושאים קריאות נגד הנהגת החצר בטענה לסטייה מדרכי המוסר המקובלות, בעוד מנגד נערכים החסידים בתוך מתחם בית המדרש כדי למנוע פריצה למקום.

כוחות משטרה גדולים זורמים לאזור רחוב עזרא והרחובות הסמוכים בניסיון למנוע חיכוך פיזי בין המפגינים לבין חסידי ויז'ניץ מרכז. לפי שעה, למרות המתיחות הגבוהה והצעקות שנשמעות למרחקים, לא דווח על פצועים בעימותים.

ההפגנה נגד ויזניץ מרכז
צילום: דוד קשת
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז (צילום: דוד קשת)
ההפגנה מול ויז'ניץ מרכז (צילום: דוד קשת)
ההפגנה מול ויז'ניץ מרכז (צילום: דוד קשת)
ההפגנה נגד ויז'ניץ מרכז
מנסים לפרוץ לביהמ"ד ויז'ניץ מרכז
צילום: שמעון ברוך בטלגרם
מנסים לפרוץ לביהמ"ד ויז'ניץ מרכז (צילום: שמעון ברוך בטלגרם)
מנסים לפרוץ לביהמ"ד ויז'ניץ מרכז
צילום: שמעון ברוך בטלגרם
מנסים לפרוץ לביהמ"ד ויז'ניץ מרכז (צילום: שמעון ברוך בטלגרם)
ההפגנה נגד ויז'ניץ מרכז
ההפגנה נגד ויז'ניץ מרכז
ההפגנה נגד ויז'ניץ מרכז

0 תגובות

17
ב"ה שעזבתי את בני ברק לפני כמעט חמש שנים ועכשיו אני גר בעיר מעורבת ושפויה (חרדים, דתיים וחילוינים) שגרים יחד באחווה, שלום ורעות
מויש'ה זוכמיר
16
בושה וחרפה מה שנהיה מהציבור החרדי, ואת זה אני כחרדי כותב.
משה עדס
15
מפחיד רק שלא יחזור למה שהיה אתמול כולם זוכרים מה שהיה בקורונה
יהודי

