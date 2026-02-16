האם בני ברק בדרך לגל של חוסר יציבות? רחוב עזרא בעיר נראה בשעות אלו כמו זירת קרב. המוני מפגינים, המזוהים עם זרמים שונים במגזר, מתגודדים מול היכל בית המדרש של חסידות ויז'ניץ מרכז, במחאה חריפה על מה שהם מגדירים פולחן אישיות והתנהגות חריגה של חסידי החצר.

המתח שהתפרץ הערב החל כבר בשעות הבוקר המוקדמות. ל'כיכר' נודע כי כמה צעירים מהמגזר הליטאי נתפסו בשעת מעשה כשהם תולים מודעות חריפות המבשרות על קיום המחאה המתוכננת הערב. חסידי החצר שזיהו את תולי המודעות ניסו למנוע את המעשה, ובין הצדדים התפתחה תגרה אלימה שגררה למקום סקרנים רבים.

במהלך היום, כחלק מהניסיונות להלהיט את היצרים, הופצו שמועות כזב ברשתות החברתיות, לפיהן כביכול חסידים מהחצר המרכזית של ויז'ניץ היו מעורבים בתקיפת הצעירים הליטאים.

גורמים המעורים בפרטים מבהירים לכתבנו כי מדובר בידיעת פייק ניוז מוחלטת שלא הייתה ולא נבראה. לדבריהם, גורמים אינטרסנטיים ניסו לשרבב את שמה של חסידות ויז'ניץ הגדולה לתוך הקלחת כדי ליצור מצג שווא של מלחמה בין החצרות, אך המציאות בשטח מוכיחה כי אין לכך שחר.

נכון לשעה זו, המונים גודשים את האזור. המפגינים נושאים קריאות נגד הנהגת החצר בטענה לסטייה מדרכי המוסר המקובלות, בעוד מנגד נערכים החסידים בתוך מתחם בית המדרש כדי למנוע פריצה למקום.

כוחות משטרה גדולים זורמים לאזור רחוב עזרא והרחובות הסמוכים בניסיון למנוע חיכוך פיזי בין המפגינים לבין חסידי ויז'ניץ מרכז. לפי שעה, למרות המתיחות הגבוהה והצעקות שנשמעות למרחקים, לא דווח על פצועים בעימותים.