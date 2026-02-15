כיכר השבת
מהומות ענק בכיכר השבת בירושלים: כוחות משתמשים ברימוני הלם לפיזור המפגינים | תיעוד

אם לא היה די במהומות הענק בבני ברק, המונים מוחים כעת באזור כיכר השבת בירושלים | על פי תיעודים ודיווחים מהמקום, הכוחות פועלים באלימות רבה כלפי המוחים ומשמשים ברימוני הלם כדי לפזר את מפגינים | צפו בתיעודים (בארץ)

ההפגנה כעת בכיכר השבת
ההפגנה כעת בכיכר השבת| צילום: צילום: קבוצת מחאות החרדים הקיצוניים
ההפגנה כעת בכיכר השבת (צילום: קבוצת מחאות החרדים הקיצוניים)

כאילו לא היה די היום (ראשון) במהומות הענק בבני ברק, המונים מוחים כעת באזור כיכר השבת ב. על פי תיעודים ודיווחים מהמקום, הכוחות פועלים באלימות רבה כלפי המוחים ומשמשים ברימוני הלם כדי לפזר את מפגינים.

בתוך כך, עורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן, המייצגים את העצורים בהפגנה היום בבני ברק, מוסרים: "כ-27 מפגינים נעצרו במהלך האירועים. עד כה שוחררו כ-20 מהם, ואילו 7 נותרו במעצר, מתוכם 4 קטינים, והם צפויים להיות מובאים בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם.

לצערנו הרב, ברוב המוחלט של המקרים מדובר במעצרי ראווה. קטינים ובגירים כאחד נשלפו לתוך ניידות באופן כוחני, כאשר נדמה כי תכלית המעצר הייתה יצירת אפקט הרתעתי ותודעתי בלבד, ולא בשל חשד ממשי לעבירה.

ההפגנה כעת בכיכר השבת (צילום: קבוצת מחאות החרדים הקיצוניים)

החלק הארי של העצורים הם עוברי אורח שלא נטלו חלק באירועים ולא ביצעו כל עבירה. אנו רואים בחומרה את אופן ההתנהלות ונעמוד על זכויות מרשינו במלואן במסגרת ההליכים המשפטיים" נמסר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
משטרה קיצונית ומופרעת
יוסי
המשטרה היא לא זו ששרפה רחובות זה הקיצוניים שכבר אין להם צלם אנוש חסרי ערכים. לא קשורים לתורה ולא לדת.אין מציאות בעולם בשום מדינה של נירמול של אלימות כלפי חילים שאני מזכיר לך מגנים לך על הבית🤬. ובכלל כול הקטע הזה של שיכבדו אותנו נכבד אותם מגעיל כי שהחרדי הממוצע רוצה שיקבלו אותו בחברה אך שהוא אבל חיל
נעם בן דוד
4
זה לא מהומות ענק זה כמה בחורים יושבים בקפלן היו הפגנות ענק רציפות של כל הציבור
ארי
3
יש הגדרה אחרת למה שקורה כאן אם לא מלחמת אזרחים?!
יהודה

