כאילו לא היה די היום (ראשון) במהומות הענק בבני ברק, המונים מוחים כעת באזור כיכר השבת בירושלים. על פי תיעודים ודיווחים מהמקום, הכוחות פועלים באלימות רבה כלפי המוחים ומשמשים ברימוני הלם כדי לפזר את מפגינים.

בתוך כך, עורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן, המייצגים את העצורים בהפגנה היום בבני ברק, מוסרים: "כ-27 מפגינים נעצרו במהלך האירועים. עד כה שוחררו כ-20 מהם, ואילו 7 נותרו במעצר, מתוכם 4 קטינים, והם צפויים להיות מובאים בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם.

לצערנו הרב, ברוב המוחלט של המקרים מדובר במעצרי ראווה. קטינים ובגירים כאחד נשלפו לתוך ניידות באופן כוחני, כאשר נדמה כי תכלית המעצר הייתה יצירת אפקט הרתעתי ותודעתי בלבד, ולא בשל חשד ממשי לעבירה.