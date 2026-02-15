כיכר השבת
בדיקה קטלנית: מטופלת מתה במהלך בדיקת MRI שגרתית בהדסה עין כרם

בדיקת MRI אמורה להיות בדיקה די שגרתית, אלא שכישלון רפואי חמור בבית החולים הדסה עין כרם גרמה למותה של מטופלת | בית החולים הגיב: "מדובר במקרה מצער שמקורו בטעות אנוש, הופקו לקחים" (בארץ, בריאות)

בדיקת MRI אמורה להיות בדיקה די שגרתית, שנעשית באופן שעתי, אם לא מדי כמה דקות בבתי החולים ברחבי הארץ. אלא שכישלון רפואית חמור בבית החולים הדסה עין כרם גרם למותה של מטופלת.

לפי הדיווח בחדשות 13, ד"ר גלינה רוזנברג, רופאה פסיכיאטרית במקצועה, הגיעה לפני כחודשיים לבית החולים הדסה עין כרם בכדי לעבור בדיקת MRI שגרתית. הבדיקה, שנקבעה ל-25 בדצמבר, הייתה שבועיים לאחר שהושתל בגופה קוצב לב.

באופן תמוה וחסר אחריות, היא הוכנסה לבדיקה למרות שאסור לבצע בדיקת MRI לפחות חודשיים אחרי השתלת קוצב לב. בעלה שהיה איתה מספר כי בטופס שקדם לבדיקה הודגש שהיא מושתלת קוצב לב - אך איש לא התייחס לכך.

במהלך הבדיקה איבדה גלינה את הכרתה, ולמקום הוזעקו אחיות לביצוע החייאה. על פי ההערכות, השדה האלקטרו-מגנטי שמופעל בבדיקה גרם לתזוזה של הקוצב ושיבש את פעילותו שהיה אמור לשמור על תפקוד ליבה. היא עוברה למיון, ולאחר 13 יום שטופלה במיון היא נפטרה.

מבית החולים הדסה נמסר: "מדובר באירוע מצער ביותר אשר מקורו בטעות אנוש. הדסה מצרה על השתלשלות האירועים ותוצאותיהם הטרגיות, ומדגישה כי הופקו לקחים וחודדו נהלי העבודה הקיימים במערך הדימות. המקרה דווח כנדרש למשרד הבריאות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

0 תגובות

1
תמוה מאד --- במיוחד שהגב' רופאה . אני אני כאדם פשוט שביצעה פעמים מספר את הבדיקה יודעת ומודעת לחשיבות בענין קוצב לב ----
אפרת

