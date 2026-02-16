ירושלים מתרחבת: שכונת ענק חרדית תחבר את יישובי בנימין לבירה

מפת ירושלים משתנה לנגד עינינו, והפעם לא מדובר רק בשיפוץ תשתיות. בלב אזור בנימין, קילומטרים ספורים מזרחית לבירה, הונחה אבן הפינה לפרויקט שצפוי להפוך את היישוב אדם (גבע בנימין) לחלק בלתי נפרד מהמרחב העירוני של ירושלים. עם תקציב אדיר של 200 מיליון שקלים ותכנון מוקפד שיוצר רצף בנוי עם שכונת נווה יעקב, הממשלה קובעת עובדות בשטח: שכונה חרדית חדשה שמרחיבה את הריבונות דה-פקטו אל מעבר לקו הירוק.
הפתרון למצוקת הדיור החרדית? על פי פרסומים באתר ynet ובכלי תקשורת נוספים, לב התוכנית הוא הקמת אלפי יחידות דיור המיועדות ברובן לאוכלוסייה החרדית. התכנון כולל כביש גישה ישיר שיצא משכונת נווה יעקב הירושלמית ויחזור אליה, מה שהופך את השכונה החדשה למובלעת עירונית שמתפקדת כחלק מהבירה לכל דבר ועניין. מדובר במהלך היסטורי שלא נראה כמותו מאז 1967, המקודם במסלול תכנוני מואץ במינהל האזרחי תחת הנהגת משרד הבינוי והשיכון.
תשתיות ענק ופיתוח סביבתי כדי לתמוך בגידול המואץ, המועצה האזורית מטה בנימין החלה בשדרוג תשתיות מקיף. שדרות אדם יהפכו לכביש דו-נתיבי בעלות של 22 מיליון שקלים, וכיכר אדם הידועה בעומסיה תרומזר סוף סוף. לצד המגורים, התוכנית שמה דגש על מוסדות חינוך, כאשר 18 מיליון שקלים כבר הוקצו לעבודות עפר עבור גני ילדים ובתי ספר עתידיים שישרתו את הקהילה החרדית שתתמקם באזור.
הזווית הפוליטית והמדינית בעוד גורמים בהתיישבות מברכים על המהלך כמענה אסטרטגי למצוקת הדיור, גורמים בחברה האזרחית מעלים תהיות לגבי ההשלכות הבינלאומיות של הרחבת תחום השיפוט של ירושלים באופן כה מופגן. מה שבטוח הוא שבין הטרקטורים העובדים ביישוב אדם לבין השטח הציבורי המרכזי שמוקם בעלות מיליונים, משהו גדול קורה מצפון לירושלים – והוא לובש צורה של עיר חרדית חדשה ומתקדמת.
