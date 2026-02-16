ירושלים מתרחבת: שכונת ענק חרדית תחבר את יישובי בנימין לבירה

שכונת נוה יעקב בירושלים ( צילום: נתי שוחט פלאש 90 )

מפת ירושלים משתנה לנגד עינינו, והפעם לא מדובר רק בשיפוץ תשתיות. בלב אזור בנימין, קילומטרים ספורים מזרחית לבירה, הונחה אבן הפינה לפרויקט שצפוי להפוך את היישוב אדם (גבע בנימין) לחלק בלתי נפרד מהמרחב העירוני של ירושלים. עם תקציב אדיר של 200 מיליון שקלים ותכנון מוקפד שיוצר רצף בנוי עם שכונת נווה יעקב, הממשלה קובעת עובדות בשטח: שכונה חרדית חדשה שמרחיבה את הריבונות דה-פקטו אל מעבר לקו הירוק.