תוכנית "אדם בתנופה" יוצאת לדרך בהשקעת עתק של 200 מיליון שקלים. הפרויקט, הכולל אלפי יחידות דיור למגזר החרדי, צפוי לייצר רצף טריטוריאלי בין נווה יעקב ליישוב אדם, ובכך להרחיב בפועל את גבולות עיר הבירה לראשונה מאז מלחמת ששת הימים (בארץ)
יום אחד בלבד לאחר ניסיון הפיגוע בבת ים, נדקר שוטר בכניסה לישוב אדם ונפצע באורח בינוני. לאחר טיפול ראשוני הוא פונה לביה"ח שערי צדק כשהוא בהכרה. דובר מחוז ש"י של המשטרה מסר כי בוצע ירי לעבר הדוקר, אולם זה הצליח להימלט מהמקום. בשעה זו נערכות סריקות אחר מבצע הדקירה (חדשות, בארץ)