עובד בן 23 בסניף מקדונלד'ס שבמרכז הקניות בילו סנטר נדקר באכזריות, לאחר שהעיר לאחד הלקוחות שנכנסו לסניף כי הוא מלכלך את המקום וביקש ממנו להפסיק.
פרמדיקים של מד"א הגיעו למקום לטפל בעובד שנפצע, ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות כשהוא במצב בינוני ובהכרה.
על פי הדיווחים, הדוקר נמלט מהמקום. כוחות משטרה רבים שהגיעו לסניף פתחו בסריקות נרחבות כדי לאתר את החשוד.
ממקדונלד'ס ישראל נמסר בתגובה לאירוע: "אנחנו מזועזעים מהתקיפה החמורה בבילו סנטר ומגנים את האלימות באופן נחרץ. הנושא נמצא בטיפול ובחקירת משטרת ישראל ואנו מסייעים לה ככל הנדרש".
