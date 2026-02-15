במרכז המסחרי מזעזע: עובד העיר ללקוח שלכלך את החנות - זאת הייתה התגובה הקיצונית עובד בסניף מקדונלד'ס נדקר באכזריות, לאחר שהעיר לאחד הלקוחות שנכנסו לסניף כי הוא מלכלך את המקום | הדוקר נמלט מהמקום. כוחות משטרה רבים שהגיעו לסניף פתחו בסריקות נרחבות כדי לאתרו (בארץ)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 19:09