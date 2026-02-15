כיכר השבת
במרכז המסחרי

מזעזע: עובד העיר ללקוח שלכלך את החנות - זאת הייתה התגובה הקיצונית

עובד בסניף מקדונלד'ס נדקר באכזריות, לאחר שהעיר לאחד הלקוחות שנכנסו לסניף כי הוא מלכלך את המקום | הדוקר נמלט מהמקום. כוחות משטרה רבים שהגיעו לסניף פתחו בסריקות נרחבות כדי לאתרו (בארץ)

מרכז הקניות בילו סנטר. אילוסטרציה (צילום: יוסי אלוני\פלאש90)

עובד בן 23 בסניף מקדונלד'ס שבמרכז הקניות בילו סנטר נדקר באכזריות, לאחר שהעיר לאחד הלקוחות שנכנסו לסניף כי הוא מלכלך את המקום וביקש ממנו להפסיק.

פרמדיקים של מד"א הגיעו למקום לטפל בעובד שנפצע, ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות כשהוא במצב בינוני ובהכרה.

על פי הדיווחים, הדוקר נמלט מהמקום. כוחות משטרה רבים שהגיעו לסניף פתחו בסריקות נרחבות כדי לאתר את החשוד.

ממקדונלד'ס ישראל נמסר בתגובה לאירוע: "אנחנו מזועזעים מהתקיפה החמורה בבילו סנטר ומגנים את האלימות באופן נחרץ. הנושא נמצא בטיפול ובחקירת משטרת ישראל ואנו מסייעים לה ככל הנדרש".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר