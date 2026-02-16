זירת התאונה, הלילה ( צילום: דוברות מד"א )

סמוך לחצות לילה (בין ראשון לשני) התקבל דיווח על תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 25 בסמוך לכניסה לנתיבות.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של אישה כבת 25 עם חבלה רב מערכתית והעניקו טיפול רפואי ולאישה כבת 25 במצב קשה שפונתה לבית החולים כשהחא מחוסרת הכרה עם חבלות בראש ובבטן. חובש בכיר במד"א ישראל ויצמן וחובשי מד"א שמעון ממן ואלחנן לוי, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק ובתוכו נלכדה אישה כבת 25 עם חבלות קשות בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. "במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמות לאישה נוספת שהייתה ברכב הפרטי, היא סבלה מחבלות קשות בראש ובבטן והייתה מחוסרת הכרה ופינו אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב".

זירת התאונה הקטלנית, הלילה ( צילום: איחוד הצלה )

יוסי זגורי סגן ראש סניף נתיבות באיחוד הצלה והחובשים מאיר ישראל ויוסף חיים סיבוני מסרו: "מדובר בזירה קשה מאוד - תאונה עם מעורבות רכב ואטובוס. לצערנו נקבע מותה של אשה (כבת 25) עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבלה. נפגעת נוספת טופלה בזירה במצב קשה, כמו כן נהג האוטובוס טופל גם הוא במצב קל לאחר מכן הם פונו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. צוותי כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה".

זירת התאונה הקלטנית, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

יהודה ויצמן, סגן ראש צוות זק"א בנתיבות, שהגיע לזירה מסר: "מדובר בזירה קשה מאוד. הרכב הפרטי היה מעוך כתוצאה מההתנגשות, ושתי צעירות שהיו בו נפגעו באורח קשה, הנהגת פונתה במצב אנוש לבית החולים והאשה שישבה במושב הסמוך אושר מותה בזירה. מתנדבי זק"א מרחב נגב פועלים בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים".