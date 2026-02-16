עשרות תושבי בני ברק נעצרו אתמול (ראשון) במהלך מהומות הענק בבני ברק, אלא שנראה כי היה מדובר במעצר ראווה כחלק מענישה קולקטיבית ורצון להוכיח 'חוסר סובלנות' לאלימות בעיר.

בשעות הערב רוב העצורים שוחררו ממעצר ורק פחות מעשרה עצורים נותרו במעצר לילה, חלקם יובאו היום להארכת מעצר בפני שופט.

"העובדה שרוב העצורים שוחררו מלמדת עד כמה היה מדובר בענישה קולקטיבית, כזו שבאה להעניש את תושבי בני ברק, אלו שלא עשו דבר ומתנגדים לאלימות, פשוט המשטרה הייתה צריכה להציג לתקשורת תמונות של 'שליטה' וזו התוצאה", אמר גורם בעירייה.

בעקבות אלימות המשטרה, יו״ר סיעת יהדות התורה, ח״כ אורי מקלב, הגיש הצעה דחופה לסדר בנושא: "ענישה קולקטיבית ואובדן רסן משטרתי אל מול אירועי הפרות הסדר בבני ברק״.

עוד נכתב בהצעה לסדר "אנו מוקיעים ומתנערים מכל גילוי של אלימות וונדליזם מצד קומץ קיצוני. מדובר בפורקן עול שנוגד את דעת התורה והנחיית רבותינו, ומביא לאלימות תחת אלימות לציבור כולו".

עורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן, שייצגו עצורים מההפגנות מסרו: "לצערנו הרב, ברוב המוחלט של המקרים מדובר במעצרי ראווה. קטינים ובגירים כאחד נשלפו לתוך ניידות באופן כוחני, כאשר נדמה כי תכלית המעצר הייתה יצירת אפקט הרתעתי ותודעתי בלבד, ולא בשל חשד ממשי לעבירה.

"החלק הארי של העצורים הם עוברי אורח שלא נטלו חלק באירועים ולא ביצעו כל עבירה. אנו רואים בחומרה את אופן ההתנהלות ונעמוד על זכויות מרשינו במלואן במסגרת ההליכים המשפטיים".