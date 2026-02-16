כיכר השבת
"מעצרי ראווה"

ענישה קולקטיבית: המשטרה שחררה עשרות 'עצורים' מהמהומות בבני ברק 

המשטרה פרסמה בהודעות לתקשורת על עשרות עצורים במהומות בבני ברק כחלק מהרצון להוכיח 'אפס סובלנות', אלא שרוב ככל העצורים שוחררו בשעות הערב: "מדובר במעצרי ראווה ולא בשל חשד ממשי לעבירה" (חרדים)

1תגובות
מעצרים בבני ברק, אתמול (צילום: אורן זיו/Flash90)

עשרות תושבי נעצרו אתמול (ראשון) במהלך מהומות הענק בבני ברק, אלא שנראה כי היה מדובר במעצר ראווה כחלק מענישה קולקטיבית ורצון להוכיח 'חוסר סובלנות' לאלימות בעיר.

בשעות הערב רוב העצורים שוחררו ממעצר ורק פחות מעשרה עצורים נותרו במעצר לילה, חלקם יובאו היום להארכת מעצר בפני שופט.

"העובדה שרוב העצורים שוחררו מלמדת עד כמה היה מדובר בענישה קולקטיבית, כזו שבאה להעניש את תושבי בני ברק, אלו שלא עשו דבר ומתנגדים לאלימות, פשוט הייתה צריכה להציג לתקשורת תמונות של 'שליטה' וזו התוצאה", אמר גורם בעירייה.

בעקבות אלימות המשטרה, יו״ר סיעת יהדות התורה, ח״כ אורי מקלב, הגיש הצעה דחופה לסדר בנושא: "ענישה קולקטיבית ואובדן רסן משטרתי אל מול אירועי הפרות הסדר בבני ברק״.

עוד נכתב בהצעה לסדר "אנו מוקיעים ומתנערים מכל גילוי של אלימות וונדליזם מצד קומץ קיצוני. מדובר בפורקן עול שנוגד את דעת התורה והנחיית רבותינו, ומביא לאלימות תחת אלימות לציבור כולו".

עורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן, שייצגו עצורים מההפגנות מסרו: "לצערנו הרב, ברוב המוחלט של המקרים מדובר במעצרי ראווה. קטינים ובגירים כאחד נשלפו לתוך ניידות באופן כוחני, כאשר נדמה כי תכלית המעצר הייתה יצירת אפקט הרתעתי ותודעתי בלבד, ולא בשל חשד ממשי לעבירה.

"החלק הארי של העצורים הם עוברי אורח שלא נטלו חלק באירועים ולא ביצעו כל עבירה. אנו רואים בחומרה את אופן ההתנהלות ונעמוד על זכויות מרשינו במלואן במסגרת ההליכים המשפטיים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא לשכוח מה זה ממשלת ימין על מלא...פח זבל
פח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר