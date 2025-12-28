כיכר השבת
ירושלים: רבנים ואדמו"רים התכנסו הערב לזעוק נגד חוק הגיוס 

רבנים ואדמו"רים התכנסו הערב בירושלים בראשות הרב משה צדקה, לזעוק נגד חוק הגיוס | המשתתפים התנסו במטרה להשפיע על אגודת ישראל והמפלגות החרדיות נגד חוק הגיוס | "הם התחילו בלקחת לכלא הצבאי בחורים חצי חילונים, ועברו ללקחת את טובי הבחורים. חוק הגיוס הוא כשמו כן הוא - חוק שיגייס!" (חרדים)

כינוס האדמו"רים והרבנים הערב (צילום: דניאל גרובייס)

בצל הדיונים על , רבנים ואדמו"רים התכנסו הערב (ראשון) בראשות הרב משה צדקה באולם ברחוב נחמיה בירושלים נגד חוק הגיוס. המשתתפים התנסו במטרה להשפיע על אגודת ישראל והמפלגות החרדיות נגד חוק הגיוס.

הרבי מסלאנים אמר בכינוס: "אומרים לי שאנשים מתים במלחמה והבנים שלכם יושבים בישיבות, אנחנו כל יום מקבלים עלינו עול מלכות שמיים למסור את נפשנו על התורה יש ערכים שהם למעלה מהחיים".

עוד נאמר בכינוס: "הם התחילו בלקחת לכלא הצבאי בחורים חצי חילונים, ועברו ללקחת את טובי הבחורים. חוק הגיוס הוא כשמו כן הוא - חוק שיגייס!".

בכינוס הערב משתתפים הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, הגר"מ צדקה, האדמורי"ם מלעלוב, זוועהיל, סלאנים, שבט הלוי, חוג חתם סופר, רחמסטריווקא, הרב בוארון, האדמו"ר מטשרנויביל, רבי צבי מאיר זילברברג, סקולען ירושלים, ביאלה בני ברק, הרב מורגנשטרן, האדמו"ר לוצק, ועוד.

