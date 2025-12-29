כיכר השבת
"אפס סובלנות"

בחזרה מתפילה בכותל: צעיר התעלל בחתול ונעצר | צפו בתיעוד המקומם

תגובה מהירה של תצפיתני מרכז השליטה של מרחב דוד נעצר חשוד שהתעלל בבעל חיים בעיר העתיקה, בזמן שעשה את דרכו מתפילה בכותל המערבי (חדשות)

4תגובות
התיעוד המקומם (צילום: דוברות המשטרה)

תצפיתני מרכז השליטה של מרחב דוד במחוז ירושלים (מבט 2000) זיהו אמש (ראשון) תיעוד חמור בסימטה בעיר העתיקה בירושלים, במסגרתו זוהה חשוד המתעלל בחתול תוך שתפס בזנבו והשליכו באוויר.

המקרה זוהה על ידי התצפיתנים ובזכות ערנותם והתגובה המהירה, הועבר דיווח מהיר לשוטרי מרחב דוד ולוחמי מג"ב ירושלים שפעלו בשטח לאיתור החשוד במעשה הפסול.

ה הגיעו במהירות למקום, איתרו את החשוד, צעיר בן 17 תושב ירושלים, והוא נעצר על ידם והועבר לחקירה במרחב דוד.

מהמשטרה נמסר: "פעילות מקצועית, שילוב יכולות טכנולוגיות וערנות אנושית של התצפיתנים והשוטרים בשטח אפשרו תגובה מהירה, מעצר החשוד ופתיחה בחקירה, במטרה למנוע המשך פגיעה ולשלוח מסר ברור- משטרת ישראל תפעל באפס סובלנות נגד כל גילוי של אלימות, כלפי בני אדם וכלפי בעלי חיים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל פגיעה בבעלי חיים. מדובר בעבירה חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת. המשטרה מתייחסת למקרים מסוג זה במלוא הרצינות ופועלת בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (30%)

לא (70%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
כשערבים מתעללים ביהודים בדרך מהכותל, הם גם יודעים להגיע במהירות??
איש יהודי
2
ערבים התקיפו אותי פיזית - דחפו, בעטו, וצעקו, התעמתנו, (כשמשך כל הזמן יש להם יד בכיס ואני לא יודע אם היה להם נשק) דיווחתי למשטרה ( בשל אדם פגוע חרדה) ובא שוטר ערבי ברגל מהקישלה אחרי חצי שעה!!!!!! וזאת בשעה שכמה וכמה ניידות משטרה חולפות על פנינו ולא עצרו. תפארת למשטרת ישראל הנכבדה שיודעת לעצור מתעללי
ברוך
זה שהמשטרה פה מושחתת זה ידוע אב זה לא מצדיק את המעשה הנבזה של אנשים שטוענים שהם הבנים של אותו יוצר שיצר את החתולה המסכנה
ישראל
1
קשקוש
קשקשנים המשטרה לא מתעסקת בחשוב באמת

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר