תצפיתני מרכז השליטה של מרחב דוד במחוז ירושלים (מבט 2000) זיהו אמש (ראשון) תיעוד חמור בסימטה בעיר העתיקה בירושלים, במסגרתו זוהה חשוד המתעלל בחתול תוך שתפס בזנבו והשליכו באוויר.

המקרה זוהה על ידי התצפיתנים ובזכות ערנותם והתגובה המהירה, הועבר דיווח מהיר לשוטרי מרחב דוד ולוחמי מג"ב ירושלים שפעלו בשטח לאיתור החשוד במעשה הפסול.

השוטרים הגיעו במהירות למקום, איתרו את החשוד, צעיר בן 17 תושב ירושלים, והוא נעצר על ידם והועבר לחקירה במרחב דוד.

מהמשטרה נמסר: "פעילות מקצועית, שילוב יכולות טכנולוגיות וערנות אנושית של התצפיתנים והשוטרים בשטח אפשרו תגובה מהירה, מעצר החשוד ופתיחה בחקירה, במטרה למנוע המשך פגיעה ולשלוח מסר ברור- משטרת ישראל תפעל באפס סובלנות נגד כל גילוי של אלימות, כלפי בני אדם וכלפי בעלי חיים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל פגיעה בבעלי חיים. מדובר בעבירה חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת. המשטרה מתייחסת למקרים מסוג זה במלוא הרצינות ופועלת בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים".