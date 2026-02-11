כיכר השבת
כלי נוסף יופעל

התפתחות נוספת בפרשת היעלמות הנער מוישי קליינרמן; זה מה שנבדק

לא רק AI: המשטרה צפויה להפעיל כלי נוסף, שלרוב משמש לניתוח מקרי רצח, כדי לסייע בתיק חקירת היעלמותו של הנער החרדי מוישי קליינרמן, וכן בודקת אפשרות יציאה לחו"ל | משפחתו פרסמה פנייה לציבור וביקשה לרתום את היכולות שהתגבשו בשנתיים האחרונות בסוגיית נעדרים למציאת קליינרמן (חרדים)

קליינרמן (צילום: באדיבות המשפחה)

התפתחות נוספת חלה היום (רביעי) בחקירת היעלמותו של הנער החרדי מוישי קליינרמן לפני כארבע שנים. כך נחשף בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של לי עייש, נבדקת מחדש אפשרות ולפיה יצא לחו"ל. במקביל נגבו בחודשים האחרונים שורת עדויות - כולל מאנשים שכבר העידו בעבר. כמו כן בוצע ניתוח מחדש ששמם עלה בעבר.

עוד דווח כי החוקרים צפויים להפעיל כבר משבוע הבא כלי משטרתי נוסף, שלרוב משמש בניחתוח תיקי רצח. זאת בהמשך לדיווח השבוע על שימוש בטכנולוגיית AI לאיתור מוישי.

משפחתו של קליינרמן מסרה היום כי "במהלך הפגישה שנערכה עם מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, ביקשה האם גיטי קליינרמן כי ייבחן מול גל הירש, האחראי על תחום השבויים והנעדרים, האם ניתן לרתום גם למקרה של מוישי את הידע שנצבר ואת היכולות שפותחו בשנתיים האחרונות בקרב גורמי המודיעין השונים, בצה"ל, בשב"כ ובגופים נוספים".

המשפחה מציינת כי מדובר בפגישה הראשונה שמקיים מפקד המחוז עם בני המשפחה מאז כניסתו לתפקיד, לפני כמעט שנה וחצי.

בחודש הקרוב יציינו בני המשפחה ארבע שנים להיעלמותו של מוישי, אז בן 16.5 וכיום אמור להיות בן 20 וארבעה חודשים. המשפחה מביעה תקווה כי הכלים הטכנולוגיים והמודיעיניים המתקדמים הקיימים כיום יסייעו לקדם את החקירה ולחשוף את התעלומה.

כעת, לאחר שכל השבויים והנעדרים הושבו ארצה, מקווה משפחת קליינרמן כי משטרת ישראל תשוב לפעול ביתר שאת, תוך רתימת כלל הגורמים הרלוונטיים, על מנת להביא לפריצת דרך שתוביל לאיתורו של מוישי.

המשפחה מדגישה כי כל סיוע נוסף, מכל גורם מקצועי ובכל אמצעי מתקדם, עשוי להיות משמעותי בניסיון להגיע לפתרון, ופונה שוב לציבור בבקשה כי כל מי שמחזיק במידע כלשהו, ולו הקטן ביותר, שעשוי לסייע בחשיפת התעלומה, מתבקש לפנות לגורמים הרלוונטיים במחוז ש"י במשטרת ישראל האמונים על החקירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר