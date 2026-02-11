התפתחות נוספת בפרשת היעלמות הנער מוישי קליינרמן; זה מה שנבדק

התפתחות נוספת חלה היום (רביעי) בחקירת היעלמותו של הנער החרדי מוישי קליינרמן לפני כארבע שנים. כך נחשף בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של לי עייש, נבדקת מחדש אפשרות ולפיה יצא לחו"ל. במקביל נגבו בחודשים האחרונים שורת עדויות - כולל מאנשים שכבר העידו בעבר. כמו כן בוצע ניתוח מחדש ששמם עלה בעבר.

עוד דווח כי החוקרים צפויים להפעיל כבר משבוע הבא כלי משטרתי נוסף, שלרוב משמש בניחתוח תיקי רצח. זאת בהמשך לדיווח השבוע על שימוש בטכנולוגיית AI לאיתור מוישי.

משפחתו של קליינרמן מסרה היום כי "במהלך הפגישה שנערכה עם מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, ביקשה האם גיטי קליינרמן כי ייבחן מול גל הירש, האחראי על תחום השבויים והנעדרים, האם ניתן לרתום גם למקרה של מוישי את הידע שנצבר ואת היכולות שפותחו בשנתיים האחרונות בקרב גורמי המודיעין השונים, בצה"ל, בשב"כ ובגופים נוספים".

המשפחה מציינת כי מדובר בפגישה הראשונה שמקיים מפקד המחוז עם בני המשפחה מאז כניסתו לתפקיד, לפני כמעט שנה וחצי.

בחודש הקרוב יציינו בני המשפחה ארבע שנים להיעלמותו של מוישי, אז בן 16.5 וכיום אמור להיות בן 20 וארבעה חודשים. המשפחה מביעה תקווה כי הכלים הטכנולוגיים והמודיעיניים המתקדמים הקיימים כיום יסייעו לקדם את החקירה ולחשוף את התעלומה.

כעת, לאחר שכל השבויים והנעדרים הושבו ארצה, מקווה משפחת קליינרמן כי משטרת ישראל תשוב לפעול ביתר שאת, תוך רתימת כלל הגורמים הרלוונטיים, על מנת להביא לפריצת דרך שתוביל לאיתורו של מוישי.

המשפחה מדגישה כי כל סיוע נוסף, מכל גורם מקצועי ובכל אמצעי מתקדם, עשוי להיות משמעותי בניסיון להגיע לפתרון, ופונה שוב לציבור בבקשה כי כל מי שמחזיק במידע כלשהו, ולו הקטן ביותר, שעשוי לסייע בחשיפת התעלומה, מתבקש לפנות לגורמים הרלוונטיים במחוז ש"י במשטרת ישראל האמונים על החקירה.