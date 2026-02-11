יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, נעדר שלשום (שני) מישיבת הסיעה השבועית בכנסת. חברי הכנסת התיישבו סביב השולחן וקיימו את ישיבת הסיעה ללא היו"ר, אירוע הנחשב לחריג מאוד במפלגה.

בודדים מחברי הכנסת ידעו לאן נעלם היושב ראש, חלקם שמעו שהוא טס לאירוע משפחתי בחו"ל. אחרים ידעו את האמת: דרעי בישראל אך השהה עצמו למספר ימים.

יו"ר ש"ס קיבל על עצמו לצום שבוע ברציפות, יום ולילה, מצאת השבת ועד כניסת השבת, תענית אוכל ותענית דיבור וזה לקראת סיום ימי השובבי"ם.

בשל התעניות, דרעי לא מדבר עם איש ובמקרים חריגים ביותר הוא מקבל הודעות ביטחוניות ומגיב בכתב.

גם באשר לחקיקת חוק הגיוס ותקציב המדינה, יו"ר ש"ס העביר את הסמכויות בנושא לחברי כנסת במפלגה, הם אלו שקיבלו את ההחלטה להצביע בעד פיצול חוק ההסדרים.

באשר למקום בו שוהה דרעי בימים אלו, השמועות בש"ס חלוקות. יש הטוענים כי דרעי שוהה בפקיעין ויש הטוענים כי דרעי שוהה בימים אלו בעיר נתיבות.

מחרתיים, עם כניסת השבת, דרעי ישבור את הצום לאחר שבוע ימים ברציפות ובצאת השבת יחזור לשגרה.