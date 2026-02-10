הראש"ל הגר"י יוסף ( צילום: דר וסוחרת )

השבת הקרובה היא שבת מברכים של ראש חודש אדר - אז משמיעים על השקלים. הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הכריז על הסכום אותו צריך לשלם.

הסכום זכר למחצית השקל לשנת תשפ״ו: 86 שקלים, זאת בהתאם לשער הכסף הנסחר בעולם. השנה חלה עלייה דרמטית בסכום זכר למחצית השקל, וזאת לאור הזינוק החריג במחירי הכסף בשווקים הבינלאומיים, אשר שילשו את ערכם מאז השנה שעברה.

הפסק של הראש"ל

בפסק הלכה שפרסם הראש״ל קבע כי שיעור מחצית השקל, כפי המובא בפוסקים, הוא תשעה גרם כסף טהור. בהתאם למחיר הכסף כיום, ובשקלול עלות הרכישה בפועל מן המוכר, עומד שיעור זכר למחצית השקל בימים אלו על 86 שקלים כולל מע״מ.

על פי פסק הראש״ל כי הסכום נקבע לפי המחיר שבו נרכש הכסף בפועל, ולא רק לפי שערי המסחר בבורסות בעולם.

עוד כתב כי המנהג הוא לתת זכר למחצית השקל, עבור כל מי שמגיל עשרים ומעלה, וטוב להחמיר ולתת עבור כל מי שהגיע לגיל בר-מצווה.

לצד זאת, התייחס הראש״ל גם למי שאין באפשרותו הכלכלית לתת את הסכום עבור כל בני ביתו, וכתב כי במקרה כזה ייתן אדם 86 שקלים עבור עצמו, ועבור שאר בני המשפחה – חצי שקל לכל אחד.

לאור ביטול תקציבי עולם התורה על ידי הממשלה, קבע הרב יצחק יוסף, כי יש לתת השנה את מעות זכר למחצית השקל לבני תורה ואברכי כוללים.