הראש"ל פסק: עלייה דרמטית בסכום 'זכר למחצית השקל'; "להביא את זה לבני תורה"

כמדי שנה בשנה, הראשון לציון מפרסם מה המחיר בשקלים אותו צריך לשלם על כל גבר מעל גיל 20 ל'זכר למחצית השקל' | זו ההוראה המיוחדת של הראש"ל למי צריך להעביר את הסכום (חדשות חרדים)

הראש"ל הגר"י יוסף (צילום: דר וסוחרת)

השבת הקרובה היא שבת מברכים של ראש חודש אדר - אז משמיעים על השקלים. הראשון לציון הגאון רבי , הכריז על הסכום אותו צריך לשלם.

הסכום זכר למחצית השקל לשנת תשפ״ו: 86 שקלים, זאת בהתאם לשער הכסף הנסחר בעולם.

השנה חלה עלייה דרמטית בסכום זכר למחצית השקל, וזאת לאור הזינוק החריג במחירי הכסף בשווקים הבינלאומיים, אשר שילשו את ערכם מאז השנה שעברה.

הפסק של הראש"ל

בפסק הלכה שפרסם הראש״ל קבע כי שיעור מחצית השקל, כפי המובא בפוסקים, הוא תשעה גרם כסף טהור. בהתאם למחיר הכסף כיום, ובשקלול עלות הרכישה בפועל מן המוכר, עומד שיעור זכר למחצית השקל בימים אלו על 86 שקלים כולל מע״מ.

על פי פסק הראש״ל כי הסכום נקבע לפי המחיר שבו נרכש הכסף בפועל, ולא רק לפי שערי המסחר בבורסות בעולם.

עוד כתב כי המנהג הוא לתת זכר למחצית השקל, עבור כל מי שמגיל עשרים ומעלה, וטוב להחמיר ולתת עבור כל מי שהגיע לגיל בר-מצווה.

לצד זאת, התייחס הראש״ל גם למי שאין באפשרותו הכלכלית לתת את הסכום עבור כל בני ביתו, וכתב כי במקרה כזה ייתן אדם 86 שקלים עבור עצמו, ועבור שאר בני המשפחה – חצי שקל לכל אחד.

לאור ביטול תקציבי עולם התורה על ידי הממשלה, קבע הרב יצחק יוסף, כי יש לתת השנה את מעות זכר למחצית השקל לבני תורה ואברכי כוללים.

1
עם כל הכבוד לפסק, קשה להבין למה ההעדפה היא דווקא ל“בני תורה”. יש בעם ישראל אלפי יהודים מסכנים, יראי שמיים ואוהבי ה’, שעובדים קשה, מתקשים בפרנסה, ומוסרים את הנפש לשמור מצוות – והם לא פחות “בני תורה” בלב ובמעשה. זכר למחצית השקל נועד לאחד את כלל ישראל, לא ליצור מדרג של מי ראוי יותר. צדקה אמיתית רואה קו
אלכס

