תיעוד ענק מימי הפורים בחצה"ק צאנז, החל מקריאת המגילה בליל פורים בהיכל המתיבתא, ובעריכת השולחנות הטהורים במהלך החג, ובמרכזו 'טיש הגילופין' בצהרי היום | בבוקר יום החג חילק האדמו"ר משלוחי מנות לאלפי חסידיו, ובהמשך עברו להתברך בהאי יומא רבה בכל הברכות (חסידים)
ראש הישיבה הגר"מ מאזוז הכריע בשיעור על שיעור 'זכר למחצית השקל' לשנת תשפ"ה. ראש הישיבה הקיף את הסוגיה; כיצד נדע לחשב כמה עולה שקל התורה בימינו? 'זכר למחצית השקל' בתוספת מע"מ או בלי? על מי ומאיזה גיל נהוג לשלם? ומה יעשה אדם שאין בידו לשלם? | הפסק המלא • צפו (חדשות חרדים)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: זכר למחצית השקל - האם יוצאים בשווה כסף ומאיזה גיל חייבים לתת?? • צפו (יהדות)