הראשונים לציון הגר"ד יוסף, הגר"י יוסף והפוסק הגר"ב חותה ( צילום: אריה לייב אברמס, חיים גולדברג - פלאש 90, באדיבות המצלם )

"באחד באדר משמיעין על השקלים": נהגו לתת מדי שנה מעות זכר למחצית השקל, כפי השיעור שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים - והוא כתשעה גרם כסף טהור.

השנה, חל זינוק חריג במחירי הכסף בשווקים הבינלאומיים, אשר שילשו את ערכם מאז השנה שעברה. בעקבות כך, ישנן שלוש שיטות שונות, באשר לשווי שיש לתת השנה "זכר למחצית השקל". בשבוע שעבר פרסם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף כי הסכום זכר למחצית השקל לשנת תשפ"ו הוא 86 שקלים, זאת בהתאם לשער הכסף הנסחר בעולם. פנמה בירושלים | שולחן המזרח המפואר בשמחת נישואי בת רבה של פנמה בבירה חיים רוזנבוים | 12:51 אחרי הסערה: המהלך החריג של הרופא שצרח "מוות לישראל" בכביש יוסי נכטיגל | 12:54 בפסק הלכה שפרסם, קבע הראש"ל כי שיעור מחצית השקל, כפי המובא בפוסקים, הוא תשעה גרם כסף טהור. בהתאם למחיר הכסף כיום, ובשקלול עלות הרכישה בפועל מן המוכר, עומד שיעור זכר למחצית השקל בימים אלו על 86 שקלים כולל מע"מ. על פי פסק הראש"ל, הסכום נקבע לפי המחיר שבו נרכש הכסף בפועל, ולא רק לפי שערי המסחר בבורסות בעולם. עוד כתב כי המנהג הוא לתת זכר למחצית השקל, עבור כל מי שמגיל עשרים ומעלה, וטוב להחמיר ולתת עבור כל מי שהגיע לגיל בר-מצווה. לצד זאת, התייחס הראש"ל גם למי שאין באפשרותו הכלכלית לתת את הסכום עבור כל בני ביתו, וכתב כי במקרה כזה ייתן אדם 86 שקלים עבור עצמו, ועבור שאר בני המשפחה – חצי שקל לכל אחד. לאור ביטול תקציבי עולם התורה על ידי הממשלה, קבע הגר"י יוסף, כי יש לתת השנה את מעות זכר למחצית השקל "לבני תורה ואברכי ישיבות קדושות".

הפסק של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף

הראשון לציון, הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, פרסם אמש פסק הלכה לשיעור "זכר למחצית השקל" לשנת התשפ"ו, וקבע כי השנה, בשל עליית מחיר הכסף, שיעור זכר למחצית השקל הוא כ-80 שקלים (השווה לערך 9 גרם כסף טהור כולל מע"מ).

שיעור זה הוא נכון להיום, והרב מדגיש כי ראוי לבדוק את שער הכסף המדויק ביום הנתינה בשל תנודות במחיר.

כמו כן, פוסק הראש"ל כי ראוי לתת עבור כל אדם מגיל 13 ומעלה איש ואישה. וטוב לתת גם עבור קטנים, ויש הנוהגים לתת גם עבור עוברים.

מי שקשה לו לתת את הסכום המלא, בפרט השנה שמחיר הכסף עלה מאוד, ייתן סכום קטן של לפחות שקל וחצי עבור כל אחד מבני הבית. אם מתאפשר - ייתן 5 שקלים עבור כל אחד ואם יכול ייתן לפחות עבור עצמו כסכום השווה לתשעה גרם כסף.

הגר"ד יוסף פוסק כי הסכום הנ"ל יינתן לצדקה לעניים ומדגיש כי "מצווה מן המובחר" לתת את הכסף לאברכים ותלמידי ישיבות נזקקים, ובמיוחד כאלו שנפגעו מהחלטת השלטונות להפסיק לתת להם את ההקצבה שהיתה נהוגה

הפסק של הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף

הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה, רב קהילת "אהל רחל" שע"י מוסדות "תורת בנימין" ביתר עילית, קובע בפסק הלכה כי "המנהג לתת מעות זכר למחצית השקל, כפי השיעור שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים, והוא כתשעה גרם כסף טהור.

"לפי מה שבדקתי נמצא שהשיעור הוא כולל מע"מ ובתוספת 10% תיווך 97 שקלים, ולכן הסכום הוא 97 ש"ח לנפש".

הגר"ב חותה מוסיף כי "צריך לתת "זכר למחצית השקל" עבור כל מי שהוא מגיל עשרים שנה, וטוב להחמיר לתת על כל נפש ואף על העוברים, ומי שאין לו אפשרות כספית, יתן עבורו 97 ש"ח ועל שאר המשפחה שלושה חצאי שקלים לכל אחד".