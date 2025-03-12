יום
תענית אסתר ומצוות זכר למחצית השקל מלווים
את עם ישראל מדורי דורות |
ביום
זה נוהגים דיני צום מיוחדים לצד מנהגי
נתינה לזכר מחצית השקל.
לפניכם מקבץ הלכות
מעשי המסכם את הדינים הנהוגים ביום זה | מעובד מתוך העלון אזמרה לשמך מהרה"ג
עמרם פריד שליט"א
(יהדות
ואקטואליה)
ראש הישיבה הגר"מ מאזוז הכריע בשיעור על שיעור 'זכר למחצית השקל' לשנת תשפ"ה. ראש הישיבה הקיף את הסוגיה; כיצד נדע לחשב כמה עולה שקל התורה בימינו? 'זכר למחצית השקל' בתוספת מע"מ או בלי? על מי ומאיזה גיל נהוג לשלם? ומה יעשה אדם שאין בידו לשלם? | הפסק המלא • צפו (חדשות חרדים)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: זכר למחצית השקל - האם יוצאים בשווה כסף ומאיזה גיל חייבים לתת?? • צפו (יהדות)
עדי ניגשת אל חברת החדר שלה, שלא הייתה בעלת אמצעים כספיים משופרים ומוציאה – מעיל חדש! "ראיתי ש'שכחת' להביא אתך מעיל, כאן בצפון קר מאוד. קניתי 'בטעות' מעיל, אבל בסוף ראיתי שהוא לא מתאים לי, קחי אותו במתנה!" (טור)