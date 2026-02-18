אחרי הסערה: המהלך החריג של הרופא שצרח "מוות לישראל" בכביש

רופא מצפון אוהיו הגיש תביעת דיבה נגד חבר הקונגרס האמריקאי היהודי מקס מילר, זמן קצר אחרי שהודה בעבירות קלות במסגרת הסדר טיעון בפרשת זעם אנטישמית בכביש שהסעירה את הזירה הציבורית והפוליטית. התובע הוא ד״ר חמדאן מאוהיו, והתביעה הוגשה לבית המשפט במדינה באותו יום שבו סגר חמדאן את ההליך הפלילי נגדו.

לפי כתבי האישום והפרסומים בארה״ב, הכל החל בחודש יוני 2025 על כביש מהיר באזור קליוולנד. מילר, חבר קונגרס רפובליקני, דיווח למשטרה כי רכב שנסע לצדו נצמד אליו, ניסה לחסום את נתיב נסיעתו, ואילץ אותו להאט ולסטות. במהלך האירוע התקשר מילר למוקד החירום וטען כי הנהג מאיים עליו ועל משפחתו.

לטענת מילר, הנהג שנסע לצדו היה חמדאן. הוא סיפר כי חמדאן הציג דגל פלסטין מתוך הרכב, צעק לעברו קללות ואיומים, והשמיע גם אמירות בעלות אופי אנטישמי. לדבריו, הוא חש סכנה מיידית לחייו.

בעקבות הדיווח נעצר חמדאן, ונגדו הוגשו תחילה שורה של אישומים חמורים יותר, שכללו עבירות של איומים והתנהגות מסוכנת בכביש. במקביל פרסם מילר הצהרות פומביות על האירוע, והציג אותו כדוגמה לאלימות ואנטישמיות כלפי נבחר ציבור יהודי.

בשלב מאוחר יותר נחתם הסדר טיעון. חמדאן הודה בשלוש עבירות קלות בלבד, בהן נהיגה מסוכנת והפרעה לשוטר במסגרת האירוע. העונש כלל תקופת פיקוח, עבודות שירות ורישום של עבירות ברף נמוך.

אלא שמיד לאחר סגירת התיק הפלילי, פתח חמדאן בהליך אזרחי נגד מילר. בתביעה נטען כי גרסתו של חבר הקונגרס ניפחה את האירוע, ייחסה לו איומים קיצוניים שלא התרחשו בפועל, והציגה אותו בציבור כמי שפעל ממניע אידיאולוגי ואלים.

על פי כתב התביעה, פרסומיו של מילר גרמו לחמדאן נזק כבד לשמו הטוב, לעבודתו כרופא ולחייו האישיים. עוד נטען כי חלק מהראיות, ובהן נתוני מיקום והקלטות מהטלפון הסלולרי של חמדאן, אינן תומכות בגרסה של ניסיון דריסה או איום ממשי.

בקטעי וידאו שצולמו במהלך הנסיעה ונחשפו בתקשורת האמריקאית, נשמע חמדאן כשהוא מתבטא בחריפות כלפי מילר, ואף מקלל אותו. עם זאת, סנגוריו מדגישים כי מדובר בדברים שנאמרו בעידנא דריתחא, ללא כוונה לאיים בפועל או לפגוע.

לפרשה נוסף גם ממד פוליטי ויהודי מובהק. מילר, יהודי ותומך מוצהר בישראל, הציג את האירוע כחלק מגל של תקריות אנטישמיות כלפי אנשי ציבור יהודים בארצות הברית, במיוחד על רקע המתיחות סביב המלחמה והעימות במזרח התיכון. מנגד, חמדאן טוען כי עצם הצמדת האירוע לאנטישמיות ולדגל פלסטין נועדה לשרת נרטיב ציבורי ופוליטי, ולא לשקף את מה שאירע בפועל על הכביש.

כעת צפוי בית המשפט באוהיו לדון בתביעת הדיבה. חמדאן מבקש פיצוי כספי וקביעה משפטית שלפיה הצהרותיו של מילר היו שקריות ופוגעניות. בסביבתו של חבר הקונגרס נמסר כי הוא עומד מאחורי גרסתו המלאה לאירוע, וכי ייאבק בתביעה.