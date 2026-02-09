מיזם חדש להכשרת נהגים חרדים לתחבורה הציבורית, שמוביל העסקן רפאל ווהאל, מצית בימים אלה ויכוח פנימי סוער בערים החרדיות. היוזמה, שנועדה לספק פתרון תעסוקתי יציב לאברכים וצעירים הזקוקים לפרנסה, זוכה לתגובות מעורבות מצד רבני הקהילות.

בעוד שבבית שמש נפתח מחזור ראשון עם כ-150 נרשמים בברכת רבני הקהילות המקומיות, במודיעין עילית נתקל המהלך בהתנגדות חריפה. רב העיר, הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א, הביע עמדה נחרצת נגד היוזמה בטענה כי היא עלולה "להרוס את כלל ישראל" ולפגוע ברוחניותם של האברכים המקומיים.

הגר"מ קסלר ( צילום: מקודם )

הצלחה בבית שמש, מחלוקת במודיעין עילית ההקלטה המלאה: כשנתניהו הגיע לפני 38 שנה לנחם את הרבי מליובאוויטש נחמן שטרנהרץ | 14:10 המיזם, שחשף אותו העיתונאי אפי לרנר, מציע הכשרה מקצועית מלאה לנהיגת אוטובוסים ציבוריים, תוך התאמה לאורח החיים החרדי. בבית שמש, שם הושק המחזור הראשון, ההיענות הייתה משמעותית - כ-150 אברכים וצעירים נרשמו לתוכנית, בברכת רבני העיר שראו בכך פתרון ראוי למצוקת הפרנסה. אולם במודיעין עילית, עיר התורה הגדולה, התמונה שונה לחלוטין. הגר"מ קסלר, המרא דאתרא המוערך, הביע התנגדות עזה ליוזמה. על פי הנמסר, הרב חושש כי עבודה כנהג אוטובוס תפגע ברוחניותם של האברכים ותשנה את אופי העיר החרדית. הדילמה: פרנסה מול רוחניות הוויכוח סביב היוזמה משקף דילמה עמוקה יותר בחברה החרדית - האיזון בין הצורך בפרנסה לבין שמירה על אורח החיים התורני. תומכי המיזם טוענים כי מדובר בעבודה מכבדת ומכניסה, המאפשרת לאברכים לפרנס את משפחותיהם בכבוד תוך שמירה על זהותם החרדית. מנגד, המתנגדים חוששים מפני שינוי בסדרי העדיפויות בחברה החרדית. הם טוענים כי עבודה בתחבורה הציבורית תחשוף את האברכים לסביבה לא צנועה. יצוין כי דומה לוויכוח שהתעורר בעבר סביב תופעת הדרייברים, שם גם נשמעו קולות מתנגדים בטענה לפגיעה באורח החיים החרדי.

מודיעין עילית ( צילום: Yaakov Naumi/Flash90 )

השלכות על הערים החרדיות

המחלוקת סביב היוזמה מעלה שאלות רחבות יותר על עתיד התעסוקה בחברה החרדית. בעוד שבשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור החרדים המשתלבים בשוק העבודה, עדיין קיימת רגישות רבה לסוג התעסוקה ולהשפעתה על אורח החיים.

העסקן רפאל ווהאל, שמוביל את המיזם, טרם הגיב באופן רשמי להתנגדות מצד הגר"מ קסלר. עם זאת, גורמים המעורים ביוזמה מדגישים כי מדובר בפתרון תעסוקתי לגיטימי ומכובד, שכבר הוכיח את עצמו בערים חרדיות אחרות.

כידוע, מודיעין עילית מתמודדת עם אתגרים רבים בתחום התשתיות והשירותים, ויש הטוענים כי שילוב נהגים חרדים בתחבורה הציבורית יכול לשפר את השירות לתושבים. אולם נראה כי בשלב זה, ההתנגדות הרבנית תמנע את יישום המיזם בעיר.

עוד יעודכן.