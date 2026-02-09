כיכר השבת
השמחה הגדולה שמשכה רבבות | האדמו"ר מויז'ניץ פיזז 'יש בורא עולם' בנישואי נינו 

אלפי חסידי ויז'ניץ נטלו חלק בשמחת נישואי נין האדמו"ר, החתן הרב משולם זוסיא הגר, בן הרב ישראל הגר, בן האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע וחתן האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מספינקא ירושלים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' | בשיאו של השמחה פיזז האדמו"ר מויז'ניץ עם האדמו"רים לקול שירת 'יש בורא עולם' | גדולי האדמו"רים והרבנים נהרו לברך ולהתברך | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)

שמחת בית ויז'ניץ - ויז'ניץ קיימישע
