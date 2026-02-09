כיכר השבת
אין להם גבולות?

שפלות בירושלים: סיקריקים תקפו בביצים וקטשופ את רכבו של האדמו"ר מקרלין

קומץ קיצוניים תקפו את האדמו"ר מקרלין שהגיע הבוקר לשמחת ברית לבן אחד מחסידיו | האדמו"ר לא נפגע והורה לחסידיו לא להגיב מאומה | 'הנעלבים ואינם עולבים' (חדשות חרדים)

9תגובות
רכבו של האדמו"ר מקרלין סטולין הבוקר (צילום: באדיבות המצלם)

זעזוע ושאט נפש הבוקר (שני) בירושלים, קבוצת קיצוניים משולי המחנה החרדי חיללו שם שמיים, כאשר תקפו בבזיון את האדמו"ר מקרלין סטולין, מגדולי מנהיגי היהדות החרדית בארה"ק, בעת שהגיע לאזור גוש 80 בעיר להשתתף בשמחת ברית לבן אחד מחסידיו.

הקיצוניים, המוחים על מעורבותו של האדמו"ר להסדרת מסלולי גיוס מותאמים לציבור החרדי, המתינו לאדמו"ר ומילאו את רכבו בביצים, קטשופ וחפצים שונים.

למרבה הנס והסייעתא דשמיא, האדמו"ר עצמו לא נפגע מההתקפה הברוטלית, אך הנזק לרכב היה ניכר.

למרות הביזיון הנורא, האדמו"ר הורה לחסידיו - כפי שהוא מורה זה עשרות בשנים, למלא פיהם מים ולא להגיב בשום צורה למחרפים. כמאמר דברי חז"ל "הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים".

בעולם החסידות ומחוצה לו נשמעו הבוקר גינויים חריפים על הפגיעה בכבוד התורה ובאחד מגדולי המנהיגים בדורנו.

8
בושה וחרפה!! מקווה שלא ניתקל בשתיקת הכבשים...
אברהם מרדכי
7
מי גינה?
ערבוביא
איפה החברי כנסת החרדים
יהודי
6
מחאה חריפה במבזים את כבוד התורה!!!!
משה

