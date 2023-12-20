ראש הממשלה, נפתלי בנט, הודיע כי ישראל לא תטיל כל הגבלות על כוחות הביטחון במסגרת המאבק בטרור. "אנחנו נגיע לכל מקום שנדרש, בכל זמן", הבטיח. במהלך ישיבת הממשלה יצאו ראש הממשלה בנט והשר בני גנץ (אקטואליה, בארץ)
המאבק בחיילים ובצה"ל הופך למתקפה אלימה של ממש: עשרות קיצוניים תקפו הערב חייל שנקלע לשכונת מאה שערים. כוחות גדולים של משטרה שהוזרמו למקום, חילצו את החייל, כל זאת תחת מטח של אבנים • 4 בני אדם נעצרו, והקשת הפוליטית גינתה. נתניהו: "ננקוט ביד קשה" • צפו בתיעוד מהזירה (חדשות, חרדים)
מסקנות וועדת פרי וההחלטה להטיל סנקציות פליליות על ה"משתמטים" ולהשליך לכלא אלפי עמלי התורה מביאה את שלושת היומונים החרדים לצאת בהתקפה חריפה נגד "ממשלת הזדון" על "ההחלטה האומללה" ומצהירים: "היהדות החרדית בארץ ובעולם תעמוד בעוז ובגאון נגד ההחלטה" (חדשות, חרדים)
דקות לאחר סיומו של כינוס פעילי ש"ס, פרצו במקום קטטות אלימות בין תומכי מחנה דרעי ומחנה אלי ישי, באחת הקטטות - הותקפו אחייניו של השר אלי ישי שהשתתפו באירוע, אחד מהם איבד את הכרתו ופונה לבית החולים 'שערי צדק' משם הועבר ל'הדסה עין כרם' שם אושפז לאחר שהכרתו הושבה (חרדים)
נטלי משיח, שהותקפה היום בבית-שמש, טוענת כי לא התכוונה להתגרות בתושבים, ומספרת כי "התחילו לזרוק עליי אבנים. נפגעתי ברגל ובראש". התושבים, לעומתה, טוענים כי היא הגיעה וחוללה פרובוקציה. "לצערנו, המשטרה וכלי התקשורת משתפת איתה פעולה". עוד יום סוער בבית-שמש (חדשות, בארץ)