כיכר השבת
פסק דין תקדימי

"שיקולים זרים": בית המשפט מחייב את השר בן גביר לקדם את חוקרת ראש הממשלה

בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן • השופט גדעוני קבע כי בן גביר פעל משיקולים זרים ומלוכלכים בניסיון לסגור חשבון עם החוקרת שהעידה נגד ראש הממשלה | פסק דין תקדימי (חוק ומשפט)

4תגובות
בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בית המשפט המחוזי בירושלים הטיל היום (ראשון) פצצה משפטית של ממש, כשהורה לשר לביטחון לאומי להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן. השופט דוד גדעוני לא חסך במילים קשות וקבע כי השר פעל משיקולים זרים ומלוכלכים, בניסיון לכאורה לסגור חשבון עם החוקרת שהעזה להעיד נגד ראש הממשלה בתיק 4000.

השופט גדעוני פירק את טענות השר לגורמים בכתב ההחלטה הדרמטי. לדבריו, הסירוב של בן גביר לקדם את סבן לדרגת סגן ניצב עומד ב"ניגוד קוטבי" לעמדת גורמי המקצוע והמפכ"ל. בבית המשפט עלה ריח חריף של רדיפה אישית, כשהשופט מדגיש כי קם חשש ממשי שבן גביר ניסה "להלך אימים" על שמעורבים בחקירות רגישות של נבחרי ציבור.

בכך, השופט לא רק ביטל את החלטת השר, אלא הורה לו ישירות לאשר את המינוי. זהו מהלך נדיר במיוחד בפסיקה הישראלית, המשקף את חומרת הממצאים בעניינה של רפ"ק סבן.

השר בן גביר הגיב לפסיקה בכנס השנתי של חוג הפרופסורים לחוסן לאומי ואמר כי "בבית המשפט חושבים שסמכותו של שר זה להיות עציץ ולא למנות מינויים. אני לא באתי כחותמת גומי ואני ממנה, זה תפקידי. אנחנו נילחם על זה בבית המשפט העליון".

מבחן הכוח של המפכ"ל: המשטרה עוצרת את הנשימה

במסדרונות המשטרה ובמשרד המשפטים מגדירים את פסק הדין כ"קו פרשת המים". בכירים במערכת אכיפת החוק הבהירו כי כל המינויים בארגון היו תלויים בגורלה של העתירה הזו. מדובר במבחן דרמטי לעצמאות המשטרה מול מה שנתפס כניסיון השתלטות פוליטי של בן גביר.

למרות שהמפכ"ל דני לוי ניסה "לזגזג" בעמדתו תחת הלחץ של השר, בית המשפט הבהיר היום שחוקי המשחק השתנו – והפוליטיקה לא תיכנס לחדרי החקירות. כידוע, רפ"ק סבן שימשה כחוקרת מרכזית בתיק 4000 נגד ראש הממשלה נתניהו, והעידה נגדו במשפט.

על פי הנמסר, המלצת סגל הפיקוד הכללי של המשטרה לקידומה של סבן הועברה לשר כבר בחודש יולי 2025. גורמי המקצוע והפיקוד הבכיר לא הצביעו על כל טעם המצדיק את עיכוב המינוי, בעוד השר "כבש" את טעמיו לאי-הקידום עד כה.

הייעוץ המשפטי לממשלה: "אינך מפכ"ל על"

בהקשר זה יצוין כי היועצת המשפטית לממשלה שיגרה לאחרונה מכתב חריף לבן גביר בנוגע לאי קידומה של קצינה אחרת במשטרה, אשר לטענת הייעוץ המשפטי בוצע משיקולים פוליטיים. המשנים ליועצת המשפטית, ד"ר גיל לימון ועורך הדין שרון אפק, הבהירו לשר כי "אתה אינך אמון לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה".

במכתב נטען כי די בהתנהלות זו כדי לבסס חשש כבד לשיקולים זרים העומדים בבסיס ההחלטה, וכי טענות השר מהוות "כסות בדיעבד להחלטה שיסודה בשיקולים זרים". בן גביר השיב בתגובה קצרה: "שמעתי אותך גלי, עצתך לא התקבלה".

פסק הדין של היום מהווה תקדים משמעותי בסוגיית סמכויות השר לביטחון לאומי מול עצמאות המשטרה. בעולם התורה והחרדיות, שבו ההתייחסות לסמכות המדינה ומוסדותיה היא עניין רגיש, פסק הדין מעלה שאלות עקרוניות על גבולות ההתערבות הפוליטית במערכת אכיפת החוק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (23%)

לא (77%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
מקווה שהיא זוכרת שבן גביר יכול "לקדם" אותה לתפקיד שכוח אל בתחנה שכוחת אל. בתור קצינת משטרה לא עומדת לה זכות הסירוב או הבחירה. כלומר...היא יכולה לבחור ללכת הביתה. זה כן
בני
3
אפשר לסגור את המדינה ולבטל את הבחירות
לא מופתע
2
שבית המשפט ירוץ בבחירות הבאות לכנסת ואז ימנה את מי שהוא רוצה בנתיים יש ממשלה בירושלים
יחיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר