בית המשפט המחוזי בירושלים הטיל היום (ראשון) פצצה משפטית של ממש, כשהורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן. השופט דוד גדעוני לא חסך במילים קשות וקבע כי השר פעל משיקולים זרים ומלוכלכים, בניסיון לכאורה לסגור חשבון עם החוקרת שהעזה להעיד נגד ראש הממשלה בתיק 4000.

השופט גדעוני פירק את טענות השר לגורמים בכתב ההחלטה הדרמטי. לדבריו, הסירוב של בן גביר לקדם את סבן לדרגת סגן ניצב עומד ב"ניגוד קוטבי" לעמדת גורמי המקצוע והמפכ"ל. בבית המשפט עלה ריח חריף של רדיפה אישית, כשהשופט מדגיש כי קם חשש ממשי שבן גביר ניסה "להלך אימים" על שוטרים שמעורבים בחקירות רגישות של נבחרי ציבור.

בכך, השופט לא רק ביטל את החלטת השר, אלא הורה לו ישירות לאשר את המינוי. זהו מהלך נדיר במיוחד בפסיקה הישראלית, המשקף את חומרת הממצאים בעניינה של רפ"ק סבן.

השר בן גביר הגיב לפסיקה בכנס השנתי של חוג הפרופסורים לחוסן לאומי ואמר כי "בבית המשפט חושבים שסמכותו של שר זה להיות עציץ ולא למנות מינויים. אני לא באתי כחותמת גומי ואני ממנה, זה תפקידי. אנחנו נילחם על זה בבית המשפט העליון".

מבחן הכוח של המפכ"ל: המשטרה עוצרת את הנשימה

במסדרונות המשטרה ובמשרד המשפטים מגדירים את פסק הדין כ"קו פרשת המים". בכירים במערכת אכיפת החוק הבהירו כי כל המינויים בארגון היו תלויים בגורלה של העתירה הזו. מדובר במבחן דרמטי לעצמאות המשטרה מול מה שנתפס כניסיון השתלטות פוליטי של בן גביר.

למרות שהמפכ"ל דני לוי ניסה "לזגזג" בעמדתו תחת הלחץ של השר, בית המשפט הבהיר היום שחוקי המשחק השתנו – והפוליטיקה לא תיכנס לחדרי החקירות. כידוע, רפ"ק סבן שימשה כחוקרת מרכזית בתיק 4000 נגד ראש הממשלה נתניהו, והעידה נגדו במשפט.

על פי הנמסר, המלצת סגל הפיקוד הכללי של המשטרה לקידומה של סבן הועברה לשר כבר בחודש יולי 2025. גורמי המקצוע והפיקוד הבכיר לא הצביעו על כל טעם המצדיק את עיכוב המינוי, בעוד השר "כבש" את טעמיו לאי-הקידום עד כה.

הייעוץ המשפטי לממשלה: "אינך מפכ"ל על"

בהקשר זה יצוין כי היועצת המשפטית לממשלה שיגרה לאחרונה מכתב חריף לבן גביר בנוגע לאי קידומה של קצינה אחרת במשטרה, אשר לטענת הייעוץ המשפטי בוצע משיקולים פוליטיים. המשנים ליועצת המשפטית, ד"ר גיל לימון ועורך הדין שרון אפק, הבהירו לשר כי "אתה אינך אמון לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה".

במכתב נטען כי די בהתנהלות זו כדי לבסס חשש כבד לשיקולים זרים העומדים בבסיס ההחלטה, וכי טענות השר מהוות "כסות בדיעבד להחלטה שיסודה בשיקולים זרים". בן גביר השיב בתגובה קצרה: "שמעתי אותך גלי, עצתך לא התקבלה".

פסק הדין של היום מהווה תקדים משמעותי בסוגיית סמכויות השר לביטחון לאומי מול עצמאות המשטרה. בעולם התורה והחרדיות, שבו ההתייחסות לסמכות המדינה ומוסדותיה היא עניין רגיש, פסק הדין מעלה שאלות עקרוניות על גבולות ההתערבות הפוליטית במערכת אכיפת החוק.