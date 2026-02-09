כיכר השבת
הצצה מרהיבה

בחורי קנדה הגישו מנחת ביכורים: הטיש המרומם של הרבי מטאהש | תיעוד מסכם

שבוע לאחר ראש השנה לאילנות, בקריית טאהש שבקנדה מגישים הצצה מרהיבה מהטיש המרומם שערך האדמו"ר לרגל חמשה עשר בשבט • בחורי הישיבה הגישו "מנחת ביכורים" והחסידים עברו להתברך | תיעוד מסכם (חסידים)

האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)
האדמו"ר מטאהש בטיש ט"ו בשבט (צילום: בחצר הקודש טאהש)

