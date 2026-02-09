חושש לחייו? חמינאי נעדר מהטקס המסורתי עם מפקדי חיל האוויר

לראשונה מזה 37 שנים, מסורת שלטונית מקודשת באיראן נשברה, ועוררה גל של שמועות ברחבי העולם. עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, נעדר ביום ראשון מהמפגש השנתי המסורתי עם מפקדי חיל האוויר – אירוע שאותו לא החמיץ מעולם מאז עלה לשלטון ב-1989, אפילו לא בשיא מגפת הקורונה.
המפגש, המציין את יום הנאמנות למייסד המהפכה חומייני ב-1979, נערך השנה תחת עננה כבדה של מתיחות ביטחונית. במקום חמינאי, מי שקיבלו את פני המפקדים היו הרמטכ"ל האיראני ונכדו של חומייני, חסן חומייני – צעד שנתפס כבעל משמעות סמלית עמוקה במבנה הכוח האיראני.
היעדרותו המפתיעה של חמינאי מתרחשת בזמן ש"טבעת חנק" צבאית אמריקנית מתהדקת סביב הרפובליקה האסלאמית. נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" כבר מפטרלת בים הערבי, ומטוסי קרב מדגם F-15 לצד כטב"מי תקיפה ואיסוף מתקדמים נפרסו בירדן ובמפרץ.
גורמים שונים מעריכים כי חמינאי בחר להימנע מחשיפה עקב איומי תקיפה ישירים מצד ממשל טראמפ או שהוא עסוק בניהול ענייני ביטחון לאומי דחופים.
בטהרן כבר הזהירו כי כל תקיפה אמריקנית תוביל למלחמה שתתפשט לכל אזור המזרח התיכון, כהמשך למלחמה הקצרה שפרצה בין איראן לישראל ביוני 2025.
כאשר היחסים בין וושינגטון לטהרן נמצאים בנקודת רתיחה סביב תוכנית הטילים והגרעין, השאלה שנותרה פתוחה היא: האם ההיעדרות הזו מסמנת שינוי פנימי במנהיגות, או שמא מדובר בצעד הישרדותי של מנהיג החושש לחייו?
