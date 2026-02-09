חושש לחייו? חמינאי נעדר מהטקס המסורתי עם מפקדי חיל האוויר

חמינאי - טקס חיל האוויר האיראני ( צילום: סוכנות הידיעות פארס )

לראשונה מזה 37 שנים, מסורת שלטונית מקודשת באיראן נשברה, ועוררה גל של שמועות ברחבי העולם. עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, נעדר ביום ראשון מהמפגש השנתי המסורתי עם מפקדי חיל האוויר – אירוע שאותו לא החמיץ מעולם מאז עלה לשלטון ב-1989, אפילו לא בשיא מגפת הקורונה.

המפגש, המציין את יום הנאמנות למייסד המהפכה חומייני ב-1979, נערך השנה תחת עננה כבדה של מתיחות ביטחונית. במקום חמינאי, מי שקיבלו את פני המפקדים היו הרמטכ"ל האיראני ונכדו של חומייני, חסן חומייני – צעד שנתפס כבעל משמעות סמלית עמוקה במבנה הכוח האיראני.

טקס חיל האוויר האיראני מימין (במדים כחולים): מייג'ור גנרל עבד א-רחים מוסאווי הוא משמש כמפקד הכללי של צבא איראן משמאל (במדים ירוקים): בריגדיר גנרל אמיר חתאמי. הוא כיהן כשר ההגנה של איראן כיום הוא משמש כיועץ צבאי בכיר. ( סוכנות הידיעות פארס )