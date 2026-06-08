כך שוגרו הטילים מאיראן האיראנים כתבו "תתחרט על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו בתיעוד האיראנים מפרסמים תיעוד לטענתם מאחד המטחים של הטילים הבליסטיים ששוגרו הבוקר (שני) לישראל | על אחד הטילים נכתב: "תתחרט על זה" | צפו בתיעוד (צבא)