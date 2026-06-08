כיכר השבת
כך שוגרו הטילים מאיראן

האיראנים כתבו "תתחרט על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו בתיעוד

האיראנים מפרסמים תיעוד לטענתם מאחד המטחים של הטילים הבליסטיים ששוגרו הבוקר (שני) לישראל | על אחד הטילים נכתב: "תתחרט על זה" | צפו בתיעוד (צבא)

האיראנים כתבו "תתחרטו על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו
האיראנים כתבו "תתחרטו על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו
איראןטיל בליסטיירי טיליםשיגור טילמבצע שאגת הארי
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