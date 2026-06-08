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רגעים של אימה

הפגיעה בבית המשפחה החרדית: "כל התקרה קרסה, רצתי בבהלה לבן שלי"

ביתו של חסיד חב"ד בשומרון נפגע מפגיעת טיל הלילה. בעל הבית שיחזר את רגעי האימה שבהם התעורר לפיצוץ אדיר, גילה את התקרה קורסת על מיטתו, ומיהר בחרדה עצומה לחדרו של בנו ששהה בבית, רק כדי לנשום לרווחה כשגילה שהוא בחיים (בארץ, חרדים)

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הנזק לרכב
הנזק לרכב| צילום: צילום: C14

בית מגורים של חסיד חב"ד בשומרון נפגע הלילה (שני) מאחד הטילים שנורו לעבר צפון ומרכז הארץ. הפגיעה הסתיימה בחסדי שמים בנס ובתוצאות שהיו יכולות להיות קטלניות הרבה יותר.

אביעד חלילי, שביתו ספג את הפגיעה, שיחזר בשיחה עם ערוץ 14 הבוקר את רגעי האימה שפקדו את משפחתו. ביתו ספג הרס רב ועוצמת הפגיעה וההדף הותירו חללים שלמים שבורים ומרוסקים.

חלילי תיאר את הרגעים שבהם השקט הלילי הופר בפיצוץ אדיר שזעזע את הבית. "קמנו למשמע פיצוץ עצום", הוא תיאר. לדבריו, בתוך ענני האבק וההריסות שהצטברו בחדר, התמונה הראשונה שנגלתה לעיניו הייתה תקרה שקרסה לחלוטין על האזור שבו שהה. "כל החדר היה מאובק, וכל התקרה נפלה".

בתוך הכאוס שנוצר, ובזמן שהבית סביבו מתפורר, הדבר הראשון שעמד לנגד עיניו, כך סיפר, היה דאגה לשלומו של בנו, ששהה באותו זמן בחדר אחר בבית. "רצתי לחדר של הבן שלי שישן, ראיתי שהוא בסדר ורק אז נרגעתי".

הוא הוסיף ותיאר: "זה היה נס גדול מאוד, כי אם זה היה תופס אותנו במיטה או דקה לפני כן, זה היה נגמר אחרת לגמרי. אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת, אתה קם בבוקר לבית שלך, ופתאום הוא הופך לזירת מלחמה. אנחנו מודים לה' שאנחנו בחיים".

איראןיהודה ושומרון

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השמחה שלנו- תהרוג את אויבינו רק יהודי מאמין יכול להגיב כך לפגיעה .... ד' איזה עם יש לך גאל אותנו ברחמים קרבנו אליך מתוך שפע וטובה!!!
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