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מתיחות מדינית

חריג: הפינוי של המוצב הצבאי - בהוראת שגרירות ארה"ב בישראל

כוחות צה"ל השתלטו על בית השייך לרופא פלסטיני, ושלו ולבני משפחתו גם אזרחות אמריקנית, והפכו את המקום למוצב צה"לי |גורמים בשגרירות ארצות הברית בירושלים הפעילו לחץ כבד על גורמי הביטחון הישראלים, וזמן קצר לאחר מכן קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מהמקום (מדיני)

רמאללה | ארכיון

מתיחות מדינית: תוכנית להשתלטות על בית פלסטיני בכפר תורמוס עיא, הסמוך לרמאללה בוטלה בשל זעמה של שגרירות ארצות הברית בישראל.

על פי דיווח של איתי בלומנטל בכאן 11, אתמול נכנסו כוחות למבנה בכפר במטרה להפוך אותו למוצב קדמי של צה"ל, במהלך שנקרא בעבר "נוהל אלמנת קש", ולהשתמש בו להיערכות של הכוחות לקראת יציאה למעצרים ופשיטות. 

המבנה התברר ככזה ששייך לרופא פלסטיני, ושלו ולבני משפחתו גם אזרחות אמריקנית. למרות שבחזית המבנה מתנוסס דגל ארצות הברית, הכוחות נכנסו פנימה, הורו לבני המשפחה להתפנות, ובהמשך הפך המקום למוצב צה"לי. 

בשגרירות זעמו על התנהלות הכוחות ועל ההשתלטות על ביתו של אזרח אמריקני. גורמים בשגרירות בירושלים הפעילו לחץ כבד על גורמי הביטחון הישראלים, וזמן קצר לאחר מכן קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מהמקום. 

משגרירות ארצות הברית בישראל נמסר בתגובה לפרסום: "מחלקת המדינה של ארצות הברית מייחסת חשיבות גבוהה ביותר להבטחת ביטחונם של אזרחיה השוהים מחוץ לארצות הברית". 

צה"ליהודה ושומרוןשגרירות ארצות הברית בישראלתורמוס עיא

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