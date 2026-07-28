שעות אחדות לאחר סיום פגישתם, הערב (שלישי) דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מודיעין חדש על התפתחויות בהר המכוש, וכן מידע כללי על פעילות הגרעין של איראן. הפגישה התקיימה במתכונת מורחבת, וכללה גם בכירים ביטחוניים משתי המדינות.

עם זאת, לדברי ראש מערך ההסברה ציפי חוטובולי, סוגיית הר המכוש לא עלתה כלל בפגישה. חוטובלי הוסיפה כי הפגישה הייתה "מצוינת" וכי שני הצדדים מכירים בכך שמניעת נשק גרעיני מאיראן היא מטרה משותפת.

על פי דיווח בחדשות 13, בכירים בישראל אמרו כי בירושלים "מזהים הליך שיקום משמעותי מאוד של איראן, בסיוע מדינות זרות". לדברי אותם בכירים, "הפרטים המלאים יוצגו לאמריקנים בימים הקרובים". גורם אמריקני אמר כי "הסוגיה מוכרת גם על בסיס מידע פנימי של ארה"ב".

במקביל, על פי דיווח בכאן חדשות, גורמי ביטחון ישראלים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המכוש מוגזם, וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי צנטריפוגות מתקדמות כפי שנטען. בנוסף, אותם הגורמים טוענים כי כלל לא בטוח שניתן לפגוע באתר בהפצצה מהאוויר, גם אם תיעשה באמצעות המפציצים הכבדים שברשותה של ארצות הברית.

כזכור, אחר הצהריים התייחס טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז לסוגייה האיראנית - והדגיש כי "הר המכוש הוא לא בעיה גדולה". שעות לפני הפגישה עם נתניהו, אמר טראמפ: "הוא מדבר איתי על איראן רק כי הוא רוצה להיות מעורב. אני יודע בדיוק מה קורה שם".

טראמפ הוסיף: "אשמח להימנע מלתקוף תחנות כוח וגשרים, איראן לא יכולה להפר עוד הסכמים". לדבריו, "אני יכול לקחת את רוב הגשרים שלהם בפחות משעה. אני יכול להשבית להם את כל תחנות הכוח ביום אחד - אבל אני חושב על 90 מיליון אזרחים וזו בעיה. הם יודעים שאני אעשה זאת אם הם לא יחתמו".

"כשחיסלתי את סולימאני הם לקחו צעד משמעותי אחורה. הפסקנו את הגרעין אחרי ההפצצה עם ה-B1", טען טראמפ. "אם לא היתיי הנשיא ישראל לא היתה מתקיימת". על מצר הורמוז: "יש לנו מצור שם. אנחנו שולטים במצור. הם יכולים לזרוק כמה מוקשים אבל אנחנו עדיין שולטים שם. היחידות שעוברות במצר הן ספינות שאנחנו רוצים שיעברו. פתחנו את המצור ואז החזרנו אותו כי הם שברו את הדיל. אסור להם לשבור דילים יותר".