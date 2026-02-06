אסיפה היסטורית ורבת רושם של רבני ודייני הקהילות הגדולות בניו יורק, המאוגדים תחת "ועד הקהילות", התקיימה אמש - ליל שישי, בארה"ב, ערב שב"ק 'קבלת התורה'. הוועד, שהוקם לפני כשנתיים וחצי, פועל ללא לאות ליצירת חומה בצורה מול פרצות הטכנולוגיה המשתנות, במטרה להבטיח כי המכשירים הבסיסיים המשמשים את הציבור יהיו נקיים מכל חשש ומכשול.

במרכז האסיפה עמדה השתתפותם המיוחדת של בני האדמו"רים, שנשלחו באופן אישי על ידי אבותיהם, מנהיגי הקהילות, כדי לחזק את ידי העוסקים במלאכת הקודש ולעמוד מקרוב על הדיונים המכריעים.

ביניהם: הגה"צ רבי מנחם מענדל טייטלבוים בן האדמו"ר המהר"א מסאטמר, הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים בן האדמו"ר המהרי"י מסאטמר שליט"א, הגה"צ רבי אהרן מענדל טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא, הגה"צ רבי יעקב יוסף האגער בן האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, הגה"צ רבי חיים מאיר האגער בן האדמו"ר מויז'ניץ ווילאמסבורג, הגה"צ רבי יוסף אונגר בן האדמו"ר מבאבוב 45, הגה"צ רבי מאיר יוסף רובין חתן האדמו"ר מרחמיסטריווקא, הגה"צ רבי נפתלי האגער בן האדמו"ר מויז'ניץ ב"פ, ועוד רבנים רמי מעלה.

במהלך הדיונים הממושכים שנערכו באולם ישיבות שהושכר לשם כך בניו ג'רזי, דנו הרבנים בשאלות השעה הבוערות, כאשר הנושא המרכזי שעמד על הפרק הוא חדירת טכנולוגיית ה-AI (בינה מלאכותית) למכשירים הטלפוניים הפשוטים.

מומחי טכנולוגיה הציגו בפני הרבנים את המציאות המורכבת של מספרי טלפון המעניקים תשובות אוטומטיות לכל שאלה, תופעה שהחלה להוות מטרד רוחני בבתים החרדיים.

לאחר עבודה מאומצת של חודשים, הוצג הפתרון שגובש על ידי הוועד המאפשר חסימת מספרים אלו ברמת חברת התקשורת לכל המכשירים המאושרים.

הרבנים פירטו בהרחבה את הצורך הקריטי בחותם "ועד הקהילות" דווקא בעת הזו, עקב עדכוני התוכנה המבוצעים מרחוק שעלולים לפתוח פרצות ללא ידיעת המשתמש. הוועד הצליח ליצור מנגנון מול חברות התקשורת שבו כל עדכון עובר אישור רבני מוקדם. בסיום הדיונים יצאה קריאה מאוחדת ומחייבת מכלל הקהילות הקדושות, לפיה המכשיר הכשר היחיד הוא כזה המיועד לשיחות בלבד או שיחות ומסרונים ללא שום אפליקציות.

רבני הקהילות הדגישו כי זוהי חובתו של כל יחיד לוודא כי המכשיר שברשותו נושא את חותם הוועד, וציינו בסיפוק כי כיום קיימים כבר 14 סוגי נגני מוזיקה מאושרים. האסיפה ננעלה בתחושת אחדות איתנה לביצור עתיד חינוך הילדים וקדושת המחנה.