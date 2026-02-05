כיכר השבת
החדשות הלא באמת חשובות

יוסי יוצא לשטח לקנות פרה - והתיעוד שהודלף מחצרו של הרב ה'ינוקא'

נחשף המחליף הסודי של טלי גוטליב | רפורמת החלב של יוסי עבדו | המדריך המלא למפגין: כיצד תדעו באיזו הפגנה אתם? | מדוע השר בן גביר בעד הקיצוצים? | הנס של חבר הכנסת ואטורי בשידור חי | שר האוצר סמוטריץ' ברח ממירב בן ארי | איימן עודה שוב לוחש | טלי גוטליב מסתדרת סוף סוף עם בן ארי | צפו (החדשות הלא באמת חשובות של השבוע VOD)

הגשה: יוסי עבדו. כתיבה: יוסף חיים מימון. עריכה: ידידה כהן
החדשות הלא באמת חשובות של השבוע, בהגשת יוסי עבדו, מסכמות שבוע סוער של הפגנות, פרות שובתות ודרמות במליאה.

והרי הכותרות:

  • המגיש יוסי עבדו יוצא לשטח לבירור מעמיק על מחירה של פרה, ואיזו פרה הוא בחר בסוף?
  • מי המגיש הבכיר מ'כיכר השבת' שהצטרף ליוסי עבדו?
  • המדינה בוערת מהפגנות ואנחנו כאן כדי לעשות סדר: המדריך הצבעוני למפגין המתחיל - מי לובש ירוק ומי לובש לבן? ומה קורה כשמבולבלים?
  • ח"כ מירב בן ארי משלבת בין הכנסת להפגנות, ומה יש לאיימן עודה ללחוש על זה?
  • טלי גוטליב כבר לא לבד: נמצא הכפיל שיחליף אותה בכנסת הבאה, ובינתיים היא חושפת את ה'בן ארי' היחיד שהיא מסכימה איתו.
  • ניסים ואטורי מציג: "מעשה ניסים" - או איך להוריד ח"כים מהדוכן בשלוש מילים.
  • קיצוצים בתקציב או בשיער? מציג תספורת חדשה ברוח התקופה.
  • שרשר מחלק דולורים כשאין תקציב ? התיעוד מחצר הינוקא.
  • דרמה במליאה: נמלט מאימתה של מירב בן ארי, ויוסי מציע לו כוס חלב להירגע.
  • אחרי ט"ו בשבט: הח"כ עפיף עאבד מדבר על עצים, וגור תגובה מאיימן עודה.
  • האם השפה המרוקאית משתלטת על הכנסת? לחבר הכנסת יש תשובה.
  • וכמובן: הפרה של יוסי. למה המגיש נאלץ לשתות מים בסיום התוכנית.

מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן

