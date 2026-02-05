הגשה: יוסי עבדו. כתיבה: יוסף חיים מימון. עריכה: ידידה כהן| צילום: צילום: מריה סעדה, אבי לודמיר ולמי עזוז | צילומים: ערוץ הכנסת, כאן חדשות, עמוד האינטסטגרם של יוסי ריינר, חדשות אמברגו ולפי סעיף 27א
החדשות הלא באמת חשובות של השבוע, בהגשת יוסי עבדו, מסכמות שבוע סוער של הפגנות, פרות שובתות ודרמות במליאה.
והרי הכותרות:
- המגיש יוסי עבדו יוצא לשטח לבירור מעמיק על מחירה של פרה, ואיזו פרה הוא בחר בסוף?
- מי המגיש הבכיר מ'כיכר השבת' שהצטרף ליוסי עבדו?
- המדינה בוערת מהפגנות ואנחנו כאן כדי לעשות סדר: המדריך הצבעוני למפגין המתחיל - מי לובש ירוק ומי לובש לבן? ומה קורה כשמבולבלים?
- ח"כ מירב בן ארי משלבת בין הכנסת להפגנות, ומה יש לאיימן עודה ללחוש על זה?
- טלי גוטליב כבר לא לבד: נמצא הכפיל שיחליף אותה בכנסת הבאה, ובינתיים היא חושפת את ה'בן ארי' היחיד שהיא מסכימה איתו.
- ניסים ואטורי מציג: "מעשה ניסים" - או איך להוריד ח"כים מהדוכן בשלוש מילים.
- קיצוצים בתקציב או בשיער? איתמר בן גביר מציג תספורת חדשה ברוח התקופה.
- שרשר מחלק דולורים כשאין תקציב ? התיעוד מחצר הינוקא.
- דרמה במליאה: בצלאל סמוטריץ' נמלט מאימתה של מירב בן ארי, ויוסי מציע לו כוס חלב להירגע.
- אחרי ט"ו בשבט: הח"כ עפיף עאבד מדבר על עצים, וגור תגובה מאיימן עודה.
- האם השפה המרוקאית משתלטת על הכנסת? לחבר הכנסת יש תשובה.
- וכמובן: הפרה של יוסי. למה המגיש נאלץ לשתות מים בסיום התוכנית.
