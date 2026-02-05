החדשות הלא באמת חשובות יוסי יוצא לשטח לקנות פרה - והתיעוד שהודלף מחצרו של הרב ה'ינוקא' נחשף המחליף הסודי של טלי גוטליב | רפורמת החלב של יוסי עבדו | המדריך המלא למפגין: כיצד תדעו באיזו הפגנה אתם? | מדוע השר בן גביר בעד הקיצוצים? | הנס של חבר הכנסת ואטורי בשידור חי | שר האוצר סמוטריץ' ברח ממירב בן ארי | איימן עודה שוב לוחש | טלי גוטליב מסתדרת סוף סוף עם בן ארי | צפו (החדשות הלא באמת חשובות של השבוע VOD)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 19:28