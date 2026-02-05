ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג היום (חמישי) פרוטוקולים מדיונים סגורים בהם דרש לחסל את ראשי ארגון הטרור ונהדף על ידי בכירי הצבא והשב"כ.

בנוסף חשף נתניהו חשד לזיוף מסמך הנוגע לעדכונו בבוקר הטבח, אירוע שהותיר את מבקר המדינה המום.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג היום בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת סדרת ציטוטים מתוך סטנוגרמות של דיונים ביטחוניים לאורך השנים, החושפים לדבריו כיצד סיכלו ראשי מערכת הביטחון את רצונו לחסל את ראשי חמאס. לפי התיעוד שהציג נתניהו, באחד מדיוני הקבינט הוא הצהיר: "צריך לחסל את מוחמד דף. אני עומד על זה", אך נענה על ידי הרמטכ"ל דאז אביב כוכבי במילים: "לא אדוני, זה לא שווה את המחירים". את הדברים פרסם כתב ערוץ 14 מוטי קסטל.

בדיון אחר שנחשף, פנה נתניהו לגדי איזנקוט ודרש לחסל את ראשי חמאס. איזנקוט השיב כי "חיסול יביא להסלמה קשה. העמדה שלי ושל כל ראשי מערכת הביטחון היא כי צריך להכיל את האירועים, רק כך יהיה שקט".

גם בינואר 2023, כאשר פנה ראש הממשלה לראש השב"כ רונן בר ואמר כי "צריך לחסל את סלאח אל-עארורי", השיב בר כי "לא נכון לעשות זאת".

מהפרוטוקולים עולה כי עמדת בכירי מערכת הביטחון לאורך הדיונים הייתה כי "חמאס לא יפתח במלחמה. חמאס רוצה שקט. צריך לאפשר הכנסת פועלים והטבות כלכליות זו הדרך הנכונה לשמור על יציבות".

אל מול גישה זו הציג נתניהו את עמדתו בדיונים: "אני מאמין בהתשה. צריך לגזום את הדשא! לערוף ראשים. כשהם יהיו עסוקים בבריחה והימלטות יהיה להם פחות זמן לפעול נגדנו".

בתגובה לכך טענו נדב ארגמן, רונן בר ובכירים נוספים: "לא צריך. זה מיותר. המחירים כבדים ויקרים. אין גם בשלות מבצעית".

במהלך הדיון חשף ראש הממשלה אירוע נוסף הנוגע למסמך שכתב רונן בר, אשר על פי החשד זויף.

במסמך המדובר נכתבו שתי שורות המציינות כי נתניהו עודכן באירועים בהמלצת השב"כ על ידי מזכירו הצבאי.

עם זאת, במסמך אחר שהגיע לידי מזכיר הממשלה מתחקירי השב"כ הפנימיים בבוקר הטבח, שתי השורות הללו חסרות. נתניהו תיאר את תגובת הגורמים שנחשפו למידע ואמר: "כשהצגתי זאת למבקר ולצוות החקירה הלסת שלהם פשוט נשמטה! הם יצאו המומים!". בעקבות החשיפה, חברי קואליציה שיצאו מהדיון הביעו סערה ודרשו מראש הממשלה לפרסם את הפרוטוקולים המלאים לציבור.

הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, פרסם בתגובה לדברי נתניהו:

"ראש הממשלה, נראה שהזיכרון שלך סלקטיבי:

1. בשבעה באוקטובר אתה היית ראש הממשלה, אני הייתי חמש שנים אחרי סיום תפקידי כרמטכ״ל.

2. באוקטובר 2023 הצבענו יחד על ההחלטה להשמיד את שלטון חמאס, אני עזבתי את הקבינט ביוני 2024 כי סירבת לקדם את השמדתו. אתה עדיין נכשל במשימה הזו.

3. אתה בורח מהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את הפרוטוקולים המלאים ולא את החלקים הסלקטיביים שלך, אני אלחם על הקמת ועדה כזו ואהיה הראשון לעמוד בפניה."