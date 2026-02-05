צדיקות שלי, פרשת השבוע פרשת יתרו, הרכילות הראשונה בתורה. יתרו שומע שמועה, ובא. ממש כמו משה שלי כשאני מדברת בטלפון עם השכנה.

יתרו חותן משה, שומע על כל הניסים הגדולים שקרו לעם ישראל - יציאת מצריים, קריעת ים סוף, הניסים הגדולים, הוא לא נשאר בבית, הוא קם ובא.

וישמע יתרו! מה הוא באמת שמע??

לא חדשות, לא כותרות, ולא הטרלות. יתרו שומע קריאה!

מט"ו בשבט למתן תורה // הרב ישראל רידר הרב ישראל רידר | 17:30

יש מי ששומע קריאה ואוטם אוזניו, כמו כשהילדים שלי שומעים את אמא שלהם אומרת לבוא להתקלח.

ויש מי ששומע - וזה מזיז לו את החיים.

יתרו שמע קריאה על עם, שלא רק ניצל - אלא נולד מחדש.

והוא בא.

לא כדי להרשים, לא כדי לנצח בוויכוח, אלא כדי להתקרב.

יתרו מגיע, ומה הוא רואה??

הוא רואה את משה נשחק מהנהגת העם לבד, כמו שאני נשחקת מלהגיד למשה שלי לשים את הגרביים בסל.

יתרו נותן למשה עצה חכמה - לחלק סמכויות ולבנות הנהגה בריאה.

משה שומע, מקבל, משתנה.

בקרוב אצל משה שלי.

ואז, הרגע המרגש ביותר, רגע השיא:

מעמד הר סיני.

עם שלם עומד יחד, באחדות, שומע קול אלוקי - ומקבל את עשרת הדברות.

פעם ראשונה שבה אלוהים מדבר אל העם, ולא ליחידים.

צדיקות שלי, שנזכה לעמוד באחדות ולשמוע יחד קול אלוקי!!

וכמובן, שמשה יזכה לשמוע כבר את העצות שלי. נו שוין.