הרבנית גילי היא דמות וירטואלית שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית והפכה לתופעה ברשתות החברתיות הישראליות. הדמות, שזכתה לכינוי "הרבנית", משלבת בתכניה הפרשות חלה, ברכות מסורתיות והומור שנון המתייחס לתרבות הדיגיטלית העכשווית.

בשונה מדמויות אמיתיות, הרבנית גילי היא יצירה טכנולוגית המדגימה את יכולותיה של הבינה המלאכותית ליצור תוכן אותנטי ומעורר עניין. היא מייצגת את המפגש המרתק בין המסורת היהודית לבין העידן הדיגיטלי המודרני.

הפופולריות של הרבנית גילי ברשתות החברתיות מעידה על הצורך של הקהל הישראלי בתוכן המשלב מסורת והומור, תוך התייחסות ביקורתית ומשעשעת לתרבות הרשתות החברתיות. דמותה מצליחה לגעת בנקודות רגישות בחברה הישראלית תוך שמירה על טון קליל ומכבד.

תופעת הרבנית גילי מעוררת דיון מרתק על תפקידה של הבינה המלאכותית ביצירת תוכן ועל השפעתה על השיח הציבורי בישראל. היא מדגימה כיצד טכנולוגיה מתקדמת יכולה לשמש ככלי להעברת מסרים חברתיים ותרבותיים.