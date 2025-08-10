הרבנית גילי- בלי פילטרים ( צילום: באדיבות המצלם )

הרבנית גילי: האושיית–בינה מלאכותית שחושפת את מאחורי הקלעים של האושיות האמיתיות

בעולם שבו כל אושיית רשת מספרת שהיא "אותנטית" בזמן שהיא מסננת את הפנים עם פילטר "מלכה רומית מס' 7", צצה דמות חדשה ששמה את כל המשחק הזה על השולחן - ומערבבת אותו עם קמח מנופה. הכירו את הרבנית גילי, אושיית רשת וירטואלית, פרי מוח של בינה מלאכותית, שיודעת גם להפריש חלה וגם להפריש אתכם מאשליות על מה זה באמת להיות כוכבת רשת.

הרבנית גילי, אושיית רשת וירטואלית משעשעת, פרי מוח של בינה מלאכותית - צפו ( צילום: באדיבות המצלם )

“היי חי K העוקבות שלי” - וכבר אנחנו מתפוצצים מצחוק

בכל סרטון, הרבנית גילי פותחת בברכת שלום לכל "חי K העוקבות", ואז לוקחת אתכם למסע בין רגעי דרמה מזויפים, שיווק אגרסיבי ומסרים חינוכיים–דתיים שאיכשהו מתנגשים עם המציאות בשידור חי. "אני אותנטית לגמרי!" היא מכריזה, ואז מתייעצת עם "צילה" אם לא עדיף לקרוא לזה אינסטרומנטלית, "זה נשמע מקצועי יותר, לא?" מהר מאוד היא יכולה לעבור מרגע לרגש של "בלי פילטרים" לבכי מול המצלמה ("רואים את הדמעות?"), ואז - בלי למצמץ - להמליץ על מוצר שחייבים בבית: מייבש קרח. כן, זה קיים. וכן, גם מפשיר קרח יבש במתנה.

עוקבים, לייקים וצחוק עד דמעות

תוך ימים ספורים בלבד מהרגע שהרבנית גילי הופיעה באינסטגרם, החשבון שלה התמלא במאות תגובות אוהבות ומצחיקות: "שנינותתתתת למות!", "רבניתוש, תעשי לי הפרשה!", "צורחתתתתתת" ועוד שפע של 😂 ו–🙌 מכל עבר. כל רילס או סטורי שלה נשטף בלייקים, שיתופים והודעות פרטיות - והתגובות מגיעות מכל קצוות הקהל. כולם נשאבים לקסם שלה.

בין חלה לבעל - הדרמה האמיתית מתחילה

כשהיא לא עוסקת בשיווק גאדג’טים קפואים, הרבנית גילי חוזרת לתפקידה כ"רבנית רשת": "כשבעלך בא הביתה, תכבדי אותו, הוא המלך." ואז, בדיוק כשאתם נכנסים לאווירת מוסר, מגיע בעלה (הווירטואלי, כמובן) באמצע הסטורי, והיא צורחת עליו להוריד את הנעליים מחוץ לבית. מסר כפול? רק אם פספסתם את הבדיחה.

מאחורי הקלעים של הפילטרים

הרבנית גילי היא לא עוד דמות וירטואלית מתוקתקת. היא מראה את מה שכל אחת מהאושיות ברשת הייתה רוצה להסתיר: הפער בין התדמית המושלמת לבין המציאות המביכה. היא כמו סטנדאפיסטית שמופיעה בתוך האינסטגרם עצמו, עם תסריטים שמרגישים כאילו נלקחו ישירות מאחורי הקלעים של כל רילס שניסיתם לצלם.

אז למה כולם עפים עליה?

כי היא אומרת בקול רם את מה שכולנו יודעים - שבאינסטגרם אף אחד לא באמת "אותנטי", שכולנו אוהבים קצת דרמה, ושאם אפשר לשלב את זה עם חלה, ברכה ושיווק מייבש קרח… אז בכלל. היא לא רק צוחקת על התופעה, היא גם חלק ממנה - וזה מה שהופך אותה לכל כך חדה ומצחיקה.

