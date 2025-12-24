החתונה שאיחדה את כולם: הפרשן ישראל כהן השיא את בתו וכולם התייצבו | צפו
הפרשן החרדי ישראל כהן, מרדיו 'קול ברמה', השיא אמש (שלישי) את בתו יוטאלה עם הבחור אליעזר משה קליין, באירוע מתוקשר והמוני שנערך באולמי 'גני הדקל' בבני ברק | החתונה הפכה למפגן כוח והצליחה לאחד את כולם - רבנים, שרים וחברי כנסת מכל המפלגות, אישי ציבור, אנשי תקשורת ופרסום • צפו בגלריה של הצלם שוקי לרר (ברנז'ה)
הגאון הרב יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חיתן אמש (שלישי) את בתו מיכל עם הבחור דוד ברוך שטרית,מבכירי ישיבת 'יסודות - לב' ובנו של הגאון הרב אליהו שטרית שהיה החברותא של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל • בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף • באירוע שנערך באולמי 'אווניו' השתתפו: רבנים, אישי ציבור, אנשי עסקים וידוענים • צפו בגלריה של הצלם אלעזר פיינשטיין (חרדים)
במהלך השתתפות הידוענית הישראלית בתוכנית בישול ברומניה התבקשו המשתתפים לבחור אחד לשני את המצרכים שאיתם יבשלו - ברקוביץ' שמקפידה לבשל אוכל כשר ביקשה מהמתמודדים שלא לבחור עבורה בשר חזיר: "עשיתי להם שם הרבה בלגן, עיקמתי את החוקים" (אנשים, ברנז'ה)
שתי הופעות מרכזיות שהיו צפויות להתקיים בירושלים בימי חנוכה בוטלו, הראשונה הייתה של נפתלי קמפה ואתמול דווח גם על ביטול ההופעה של שמוליק סוכות, שהיום כתב מכתב נוגע על הביטול: "אני יוצא כל יום להתבודדות ובהרבה מהימים אני פשוט יושב ובוכה להשם יתברך בדמעות שליש שיכוון אותי" | המכתב (חרדים)
רגע לפני שעלה לבמה השבוע, שיתף הזמר אברהם פריד ברגע אישי שעבר עליו באירופה: שוטר ניגש אליו בתחנת הרכבת עם הארנק שלו. התברר שהוא שכח את הארנק קודם לכן, על הדלפק, בעת שקנה את הכרטיס | "שאלתי את השוטר, מאיפה ידעת שזה שלי?" | צפו (אנשים)
העיתונאי הבכיר עמית סגל שיחזר בפוסט מרגש את המחשבות שעברו בראשו אחרי לידת בנו הרביעי בשבוע שעבר - וגם חשף את השם שבחרו לו: "כדי להזכיר לדורות את העוז התנ״כי הזה שקפץ עלינו פתאום בשמחת תורה ומאז ממאן לעזוב, ואת נחל עוז ואת ניר עוז, ואת העוז של מבצע עם כלביא" (בארץ)
