תיעוד ענק החתונה שאיחדה את כולם: הפרשן ישראל כהן השיא את בתו וכולם התייצבו | צפו הפרשן החרדי ישראל כהן, מרדיו 'קול ברמה', השיא אמש (שלישי) את בתו יוטאלה עם הבחור אליעזר משה קליין, באירוע מתוקשר והמוני שנערך באולמי 'גני הדקל' בבני ברק | החתונה הפכה למפגן כוח והצליחה לאחד את כולם - רבנים, שרים וחברי כנסת מכל המפלגות, אישי ציבור, אנשי תקשורת ופרסום • צפו בגלריה של הצלם שוקי לרר (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 07:39