כיכר השבת
תיעוד ענק

החתונה שאיחדה את כולם: הפרשן ישראל כהן השיא את בתו וכולם התייצבו | צפו

הפרשן החרדי ישראל כהן, מרדיו 'קול ברמה', השיא אמש (שלישי) את בתו יוטאלה עם הבחור אליעזר משה קליין, באירוע מתוקשר והמוני שנערך באולמי 'גני הדקל' בבני ברק | החתונה הפכה למפגן כוח והצליחה לאחד את כולם - רבנים, שרים וחברי כנסת מכל המפלגות, אישי ציבור, אנשי תקשורת ופרסום • צפו בגלריה של הצלם שוקי לרר (ברנז'ה)

1תגובות
הזמר ארי היל בשירה מרגשת בחופה (צילום: מנדי שיף)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן (צילום: שוקי לרר)
חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חי חי
'כולם' זה כל הלייצים?

עוד באנשים

תיעוד ענק

||
1

עם בן החברותא של מרן

||
2

קידשה שם שמים

||
2

צפו בתיעוד

||
3

המלחמה בהופעות בהפרדה

||
48

"מאיפה ידעת?"

||
2

בפוסט גלוי לב

||
120

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר